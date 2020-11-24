【新冠肺炎】康文署場地11月30日起　演出者如需脫口罩表演須先檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，港府今日公布收緊社交距離措施，康文署轄下表演場地亦將於11月30日起推進一步防疫措施，如演出者於有現場觀眾表演期間不能佩戴口罩，須於演出前72小時進行病毒檢測，並需持有陰性結果證明後才可參與表演；如有違規，署方會保留權利，禁止有關演出者演出。

港府再度收緊防疫措施，周四（26日）起，酒吧、酒館、派對房間、浴室、夜總會及會址等場所須關閉，及禁止現場表演及跳舞活動。有關措施會為期7天至下周三（12月2日）。詳情請見【下一頁】

康文署表示，因應疫情反覆，衞生防護中心於11月5日發出有關表演藝術的健康指引，署方轄下表演場地亦將於11月30日起推進一步防疫措施，如演出者於有現場觀眾表演期間不能佩戴口罩，須於演出前72小時進行病毒檢測，並需持有陰性結果證明後才可參與表演；同時亦須視乎演出日數每10天提供更新的陰性檢測結果。

發言人稱，自上月1日起，署方轄下所有表演場地已恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並已要求音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場入座人數不可逾7成，相連座位不得超過4個；附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、會議室及活動室舉行的活動，每組參加者不得多於4人等，觀眾及後台工作人員於場館內必須佩戴口罩。

本港今日新增80宗確診個案，患者年齡由2個月至88歲，其中69宗為本地個案，涉10宗沒有源頭個案，亦有多位無病徵個案，是繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高。詳情請見【下一頁】

署方直言，如有違規，康文署會保留權利，禁止有關演出者演出，政府會發信予其他非政府主要表演場地的營運者，包括西九文化區管理局、香港演藝學院和香港藝術中心，告知有關最新安排。

政府呼籲各相關場地的營運者，按實際情況要求不能佩戴口罩的演出者在演出前進行檢測。

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責任編輯：陳正怡