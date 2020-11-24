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【跳舞群組】再增54人確診累計187人染疫　包括灣仔星月居員工

社會 16:50 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（24日）新增80宗確診個案，包括11宗輸入個案及69宗本地個案，其中10宗為不明源頭本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。

張竹君指出「跳舞群組」今日新增54個案，至今累計187人確診。張竹君指出當中有個別個案需要留意，包括灣仔星月居的員工（個案編號：5715），有關餐廳需要停業及清洗、仁安醫院員工（個案編號：5730），衞生署建議與其共有休息室的同事需接受檢疫、香港路德會社會服務署少年中心托管老師（個案編號：5715）。

TOPick記者致電予灣仔星月居，有關公司錄音指因為公司有突發事件要暫定營業至12月5日，顧客如有任何查詢可以之後再留言回覆。

張竹君又指出，有關群組牽新增多個涉事跳舞場所，包括：沙田大會堂、隆亨社區中心等。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府正加強病毒檢測，過去數天亦強制到過21個跳舞場所的市民進行病毒檢測，至今已有約2,800人進行檢測，找到50個確診患者。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳梓蔚

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