【超市大搜查】食油含環氧丙醇可致癌　推介10款較少有害物較安全食油

▲ 綜合消委會早前的檢測報告，60款食油樣本中，有10款不含或含最微量塑化劑、致癌物及有害物質，屬於較安全的食油。

食油是不可缺少的煮食用品，不過消委會早前抽查市面60款食油，發現大部份均含有塑化劑、基因致癌物環氧丙醇，或是游離氯丙二醇(3-MCPD)，沒有一款是不含有害物質的。TOPick綜合消委會檢測報告，歸納出10款較安全的食油，讓大家吃得較安心。

消委會於2017年檢測市面60款食油，結果有以下發現：

41款含塑化劑，可擾亂內分泌，長期攝取塑化劑或影響生殖系統。

9款含致癌物苯並［a］芘、多項動物實驗證明，攝入此物質可致胃癌，並會通過胎盤進入胎兒體內而引發胃癌。

46款含有基因致癌物環氧丙醇。

42款含游離氯丙二醇(3-MCPD)，長期過量食用可損腎功能和影響雄性生殖系統。

10款相對安全的食油

綜合消委會檢測結果，歸納出以下10款為不含或只含最微量塑化劑、致癌物及有害物的食油：

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60款食油中，只有19款是沒有塑化劑；當中有2款含致癌物苯並［a］芘，所以率先被剔走。另有4款含較高的有害物3-MCPD或基因致癌物環氧丙醇，所以亦被剔走，餘下有13款。

在餘下13款無塑化劑的食油中，有5款含不飽和脂肪酸芥酸(動物測試可損壞心組織)及黃曲霉素(可致中毒及影響肝功能)，再被剔走，所以餘下8款。值得注意的是，8款無塑化劑及無致癌物苯並［a］芘的食油中，仍含有害物3-MCPD或基因致癌物環氧丙醇，但含量相對少。

另外有1款不含塑化劑食油Clearspring Organic Sunflower Frying Oil Cold Pressed，雖含有致癌物苯並［a］芘，但完全不含有害物3-MCPD和基因致癌物環氧丙醇，所以也入圍10大較安全食油名單。

食油過度加熱或生致癌物

消費者選擇食油時，亦要考慮烹調方法。很多人無論煎炸炆炒都用同一種食油烹煮，但其實不同的食油，冒煙點也不同。若食油被過度加熱，有機會產生致癌物質，危害健康。

「家營營養中心」營養師吳耀芬（Kathy）指出，有3種食油冒煙點較低，只適合作涼拌沙律、小火炒、煎等較低溫的煮食方法；另有4種食油較適合高溫煎、炒、炸。

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食物安全中心指出，牛油和豬油中的動物性油脂，含較多飽和脂肪酸。至於大部份植物性的食油，如粟米油、花生油、大豆油等，主要含不飽和脂肪酸。

不過，植物性食油也並非全數健康。例如，椰子油和棕櫚油便以飽和脂肪酸為主，經氫化的植物牛油和起酥油則含較多的反式脂肪。

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責任編輯：羅嘉欣