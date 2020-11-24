【新冠肺炎】再多7名確診病人康復出院　290名確診者仍然留醫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（24日）新增80宗確診個案，11宗輸入個案，10宗本地不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，截至今早9時為止，醫管局共呈報88宗懷疑個案；在過去24小時，再多7名確診病人康復出院，至今共5,274人康復出院。

另外，現時有290名確診者在19間醫院留醫，其中7人危殆、2人嚴重，其餘281名病人情況穩定。公立醫院正使用1,126張負壓病床及607間負壓病房，其使用量分別是64.9%和70.2%。

有鑑於疫情惡化，醫管局明日起會使用亞博館1號和2號展館作社區治療設施，以減輕公立醫院壓力；而醫管局轄下8間療養醫院早前恢復有限度探訪安排，但有關安排將由明日起暫停。另外，醫管局正研究暫停公立醫院部分非緊急醫療服務。

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記者：陳梓蔚