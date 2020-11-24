【我要去旅行】台東旅遊快閃活動樂富舉行　玩趣味互動遊戲兼機票大抽獎

▲ 台灣國際熱氣球嘉年華已經有多年歷史，更是台東每年最重要的活動之一。（網頁圖片）

這兩星期香港疫情再次反彈，令原先叫大家期待的「旅遊氣泡」需要延期，為解港人對台灣的思念，台東縣政府就在旅遊解禁前，於11月25日至11月29日舉辦快閃體驗活動，把台東的山海景色及人文風情帶到香港，更設有大抽獎，參加者有機會贏得往返台灣機票。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

台東有台灣的後花園之稱，是許多香港朋友旅遊台灣的目標之一，皆因台東處處是景點，台東擁有山海壯麗的美景及全台最多的民族文化之地，無論是站在三仙台聆聽海浪翻動鵝卵石的聲音、在鹿野高台感受台灣國際熱氣球嘉年華的熱情氛圍，在草地和沙灘上飽覽國際認證的美麗星空，又或是在暖呼呼的溫泉中重啟緊繃的身心，都是體驗台東的最佳路徑。

▲ 上行至金樽遊憩區，可俯瞰金樽灣。（網頁圖片）

是次快閃「台東旅行箱」活動由11月25日起一連4天於樂富購物中心舉行，將台東的生活風格、山海景色及人文風情打包進「台東旅行箱」。參加者可透過實境VR，觀賞熱氣球嘉年華活動、台灣最長海岸線雕刻出的山海美景、7大原住民族的文化魅力等，彷彿身歷其境一樣。

現場更推出「VR遊台東抽機票」的大抽獎活動，只要透過3分鐘的實境VR體驗並填寫抽獎完整資料，即可參加抽獎，有機會贏得「香港-台灣台北及台東經濟艙單人來回機票」，名額2名。現場也預備了台東的名產、紀念運動毛巾和可愛熱氣球等好禮以及趣味互動遊戲！詳情可瀏覽官方網頁。

記者︰Maria