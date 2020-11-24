港府強烈反對英國半年報告書　無人比中央更堅定履行「一國兩制」

▲ 英國政府昨（23日）向國會提交香港半年報告書，港府今（24日）發聲明回應，表示強烈反對相關報告。

英國政府昨（23日）向國會提交香港半年報告書，港府今（24日）發聲明回應，指根據國際法和公約，每個國家應該避免干涉另一個國家的內部事務，促請英國政府恪守並尊重該國際慣例，又對相關報告表示強烈反對，指報告對香港特區近期事態發展，作出以偏概全的攻擊，以及毫無根據的指摘。

港府在聲明中促請英國政府，尊重守法的港人對維持繁榮穩定的意願，清楚理解香港會繼續憑藉「一國兩制」下的獨特地位和優勢，在中央政府全力支持下蓬勃發展。聲明亦提及，近年香港發生的事件，為「一國兩制」方針帶來挑戰，社會出現不少破壞社會秩序，和危及香港穩定的行為和活動，強調「一國兩制」仍是確保香港長期繁榮及穩定的最佳制度安排，沒有人比中央人民政府更堅定履行「一國兩制」。

外交部駐港公署昨亦發聲明回應英國報告，指英方污衊抹黑中央政府對港政策，粗暴乾預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本準則，發言人對此表示「強烈憤慨和堅決反對」。

發言人指，《香港國安法》健全了特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有效扭轉去年修例風波的亂局，確保一國兩制在港全面落實，又指全國人大常委會早前DQ 4名現任立法會議員決定，明確了議員不符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」言行的法律後果，和喪失立法會議員資格的程式，認為合憲合法合理，有利立法會重回正軌。

英方在報告書提到，《香港國安法》與《基本法》第二十三條有直接衝突，明顯違反《中英聯合聲明》。港府在聲明回應指，國家安全屬於中央事權，國家安全立法是由中央而非地方政府進行，跟英國報告的指控相反，《香港國安法》與《基本法》第二十三條沒有衝突，強調自國安法實施以來，暴力行為大為消減，港人可再享有基本權利和自由，又指特區政府是考慮到公共衞生風險後，才作出押後立法會選舉一年的決定。

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責任編輯︰尹櫻霖