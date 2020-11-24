傳替陳同佳付逾百萬律師費？　管浩嗚指與港府無關　政府：全屬虛構

▲ 陳同佳至今仍未能赴台自首。（資料圖片）

台灣殺人案疑犯陳同佳至今仍未能赴台自首。有報道指，陳同佳聘請律師的費已超過100萬元，而該筆款項是由港府所支付。協助陳同佳赴台自首的聖公會教省秘書長管浩鳴否認傳言，指律師費肯定與港府無關。港府昨晚亦批評指控全屬虛構，絕無其事，並對捏造和散播這虛假信息的人，予以強烈譴責，保留法律追究的權利。

至於逾百萬的律師費是否屬實，以及由誰支付？管浩鳴表示，有關律師費用的問題無法回答，但肯定和特區政府無關係。他又強調，陳同佳有關赴台之簽證，還在等待台灣政府的批准，未有進一步消息。

政府發言人昨晚表示，港府希望陳同佳能夠早日赴台接受法律制裁的立場一直沒有改變，希望台方以認真和務實的態度，不作任何政治操作，盡快接受陳同佳到台灣投案，以彰顯公義。

發言人又指，只要台灣履行應有的責任和司法公義，准許陳同佳入境，十分樂意作出合法可行的配合和安排。

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記者：郭家穎

責任編輯：李淇