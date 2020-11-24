【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡

▲ 越南62歲婦嫁予26歲男子，2人結婚已3年，依然恩愛。

愛情可以跨越年齡。越南有一對夫妻年齡相差36年，在3年前，62歲婦嫁予26歲男子，他們一直備受外界惡意批評，婦人希望與丈夫更登對，而整容減齡。近日2人結婚3周年，分享照片曬恩愛，引證母子戀可以修成正果。

26歲男娶62歲失婚婦

綜合越南傳媒報道，26歲的Trieu Hoa Cuong在3年前娶62歲失婚婦人Thi Thu Sao。Thu Sao是開美容院，當時Hoa Cuong為了治療臉上的暗瘡去美容院，兩人相識了。他們雖然年齡相差36年，但沒有代溝，總有說不完的話題，Hoa Cuong不介意女方的年紀，認為她很貼心、投契，在一次郊遊中，Hoa Cuong向Thu Sao表白，女方被誠意打動了。他倆不理會家人反對，在3年前結為夫婦。

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2人結婚備受外界爭議，他們不時在網上分享照片及影片，皆成為網民的話題。去年他們拍了一段影片，Thu Sao穿上紅色背心裙、束起孖辮「青春Look」，她肚子突起，丈夫又不時摸著妻子的肚皮，似暗示女方懷孕，最後被人揭發是造假「扮大肚」。

瘋狂整容配襯年輕老公

Thu Sao與丈夫相差30多年，她對自己沒自信，亦對這段婚姻沒有安全感。為了跟年輕的丈夫更登對，除了將大量相片修圖之外，她更花費2.16億越南盾（超過7.2萬港元）整容，包括牙齒矯正、牙齒美白、豐唇、隆鼻、面部脂肪填充減皺紋等，及後更沉迷整容。

▲ Thu Sao（中）與前夫育有兩名女兒，她帶同女兒與現任丈夫拍攝結婚3周年照片。（圖片︰Thu sao - hoa cương facebook）

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早前他們又在網上曬恩愛，2人結婚3周年再拍攝婚照，Thu Sao與前夫的兩名女兒亦有入鏡，大女的年齡似跟Hoa Cuong相約，更似一對。Thu Sao分享︰

3年來，我們夫妻遇到很多質疑與攻擊，但我們會緊握彼此的手，未來也將繼續幸福走下去，證明我們的愛情。一轉眼3年過去了，我們依然幸福！

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責任編輯︰王明芳