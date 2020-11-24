維多利亞教育機構親子同樂日瑜伽舞蹈活動移師網上　逾7,000家長師生參加

▲ 教師為不同年齡學生設計親子瑜伽、韻律操及舞蹈。（學校提供）

提供幼兒教育服務的維多利亞教育機構，在疫情下舉行首個線上直播互動親子同樂日，將傳統的體育活動移師網上舉行，為機構成立55周年活動揭幕，並確保師生及家長們的健康和安全，吸引逾7,000名學生及家長透過網上參加，反應熱烈。

維多利亞教育機構親子同樂日已於本月7日舉辦，讓不同年齡層的學生體驗運動樂趣，活動包括親子瑜伽、舞蹈及遊戲等。維多利亞教育機構行政總監葉思芬表示，從沒想過停辦親子同樂日，一班教職員和IT技術團隊合作下，成功舉辦首個線上直播互動親子同樂日，並為家長和孩子帶來精彩和難忘的體驗。

▲ 雖然學生未能親身在運動場上參與活動，但學生和家長可在家中體驗特別的網上親子同樂日。（學校提供）

機構正籌備多項線上線下教育、親子及慈善活動，包括支持聯合國兒童基金會「珍惜水源」關愛慈善活動，為資源匱乏的社區，提供乾淨衛生的飲用水；並將於2021年3月舉辦全港首個幼童科藝教育展覽，鼓勵孩子關愛世界，啓創潛能，以及籌備一系列網上家長講座，於疫境中支援家長。

維多利亞教育機構校監、周大福教育集團執行副主席鄭余雅穎表示，作為具備國際視野的教育機構，一直致力教育及廸啓下一代積極貢獻社會，在周大福教育集團支持下，積極豐富及拓展教學資源，近年更參與美國哈佛大學教育研究院Project Zero團隊的「創客教育」先導研究計畫，啟發學生創意、好奇心及合作性等能力，以及提升學生對STEAM學科的知識。

▲ 維多利亞教育機構於本月7日舉辦首個線上直播互動親子同樂日。（學校提供）

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責任編輯：馮琪雅