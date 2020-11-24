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駿洋邨剩下單位將於下月中旬陸續入伙　第1至3座合資格準住戶可獲6,000元津貼

社會 17:31 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（經濟日報資料圖片）

房委會今日（24日）公布，火炭駿洋邨第1至第3座預計於今年12月開始陸續入伙。政府將再次動用「防疫抗疫基金」向已接受駿洋邨第1至第3座預配的合資格公屋申請者，每戶發放最後一次6,000元特惠津貼金。
 
房委會發言人今日（24日）表示，駿洋邨第4及第5座於今年8月底開始陸續入伙，並於9月底大致完成入伙程序。至於駿洋邨第1至第3座，政府已在今年9月底全面停止使用該3座作檢疫中心，並在清空及徹底消毒有關單位後，於今年10月中旬將其交還房委會。

房委會隨即進行必要的修繕及驗收工作，以確保每個單位均達致房委會出租公屋的指定標準，並因應衞生原因為用作檢疫用途的單位更換部分室內設備。按現時進度，預計該3座會於今年12月中旬左右開始陸續入伙，首批會是第3座。
 
政府於今年4月及7月動用「防疫抗疫基金」2度向已接受駿洋邨預配的合資格公屋申請者每戶發放每次6,000元特惠津貼金，其後再於今年10月第3度向接受了駿洋邨第1至第3座預配的合資格公屋申請者每戶發放6,000元特惠津貼金。考慮到駿洋邨第1至第3座延後至12月才陸續入伙，政府將會再次動用「防疫抗疫基金」向相關的合資格公屋申請者每戶發放最後一次6,000元特惠津貼金以作進一步紓緩，並會於今年12月初發放。合資格準租戶會分別收到通知。

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責任編輯：陳梓蔚

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