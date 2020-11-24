涉叫口號被控煽動他人分裂國家罪　無業男還押明年2月再訊

▲ （經濟日報資料圖片）

過去曾打扮成美國隊長參與示威的30歲無業男子，涉於今年8月15日至11月22日期間多次在公開場合高呼政見口號，他近日遭警方拘捕，被控煽動他人分裂國家罪。涉案被告今（24日）午於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，以待警方進一步調查，惟控方反對被告保釋，被告須還柙至2021年2月10日再訊。

被告馬俊文（30歲）報稱無業，被控1項煽動他人分裂國家罪。

控罪指，被告於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港的法律地位。

涉案被告今午被押解到法院提堂，暫毋須答辯。控方申請案件押後，以待警方作進一步調查，包括翻查閉路電視，及檢驗被告的5部手提電話。

辯方為被告申請保釋，但控方反對。裁判官最終接納控方反對，拒絕被告釋申請。案件押後至2021年2月10日再訊，期間被告還柙；涉案被告還柙前，一度在庭上高呼「民主果實係由血同汗灌溉出嚟㗎」。

據悉，控方案情指被告於案發期間，曾多次在公眾示威現場呼叫港獨口號，期間被告曾被拘捕7次，但均獲警方保釋。

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記者：王仁昌