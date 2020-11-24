男同志稱有份供樓　入稟追討已逝伴侶公屋業權

▲ （經濟日報資料圖片）

兩名男同性伴侶於24年前開始同住於藍田一公屋單位，及後兩人協議以其中一人名義買入該單位，另一人負擔部分按揭貸款，以及外出用膳及出國旅遊等開支，惟物業擁有人今年初去世，並未留下遺囑。其同性伴侶日前入稟區域法院，要求法庭頒令他為物業權益的實益擁有人，並聲明遺產代理以信託形式持有該物業。

原告姓李，答辯人為陳的遺產代理人。

入稟狀指，陳是藍田德田邨一單位的登記業主。原告與陳自1990年始成為同性情侶，原告約於1996年搬入該單位與陳同住，而陳的胞姊於1998年因離婚返回該單位與兩人同住。

及至1999年年底，原告與陳商量透過房屋委員會的租者置其屋計劃，以陳的名義購入該單位，並協議兩人會同住，原告每月供樓4,000元，陳則每月2,000元，原告另同意負擔外出用膳及出國旅遊等開支。

入稟狀續指，陳於2000年5月買入該單位，原告依照協議負責上述開支，並平均每月向陳給予5,000元作為按揭還款。原告又指，該單位及後進行兩次裝修，陳亦先後付出2萬及37.7萬，陳胞姊則於2014年遷出。

入稟狀指，陳於2020年2月8日去世，並無留下遺囑。原告要求法庭應聲明，原告為物業權益的實益擁有人，並聲明陳的遺產代理以信託形式為陳持有該物業，以及須轉移遺產代理人的權益予原告。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂