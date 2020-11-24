車銀優新劇《女神降臨》下月播　自爆父母監管嚴只拍過一次拖

▲ 《女神降臨》

韓劇《女神降臨》將在下月9日今年壓軸登場， 並於同日深夜透過「黃Viu煲劇平台」在港播。近日《女神》劇組釋出多組劇照，當中飾演男主角李修豪的車銀優，神還原程度震驚萬千網民。

外號「撕漫男」的銀優從小成績優異，還精通各類運動，堪稱萬能偶像；不過完美的他卻自爆至今只拍過一次拖。

▲ 文佳煐在《女神降臨》演任朱靜。

近年憑《我的ID是江南美人》晉身「演技dol」（意指有演技的idol）行列，劇中車銀優完美守護傷痕累累的女主角，以滿滿的男友力俘虜萬千少女。

不過他卻自爆，拍攝吻戲時內心極度慌張，更不知道雙手要如何擺放，一切全因經驗值低：「一生只談過一次戀愛，是高中時代、當練習生的時候；當然也有暗戀過別人，但是沒能告白，因為我不太會表達。」

寓工作於戀愛

作為Kpop界最火紅的「臉蛋天才」，車銀優卻自爆從小就是循規蹈矩的乖乖仔，還因為父親一句說話遠離女色：「小時候很聽父母的話，爸爸說上大學之前千萬不要談戀愛，所以我一直遵守，這是我和爸爸的約定。」

▲ 車銀優新劇《女神降臨》

現年23歲的車銀優，早已獲家人解除「禁愛令」，更透露曾有女偶像向他告白，令他嚇了一跳！不過談到理想型，他也靦腆表示：「我喜歡透過工作，自然地熟悉起來；反而突然透過別人的介紹而互通信息，我會很有壓力的。」

韓劇《女神降臨》講述外貌普通的平凡女子任朱靜（文佳煐飾），透過整容級的化妝技術，搖身一變成為超級女神後，周旋在外型出眾、唯一知道她的真面目的李修豪（車銀優飾）和歡喜冤家韓書竣（黃仁燁飾）之間，展開了揪心的三角戀情。