【筍工來了】美影評網站聘請假期電影觀賞員　睇25套聖誕電影即賺2500美元

▲ 美國線上影評網站現正公開招募假期電影觀賞員，參與者只要觀賞電影並撰寫簡短影評，就有機會獲得2500美元薪酬。

本港新冠肺炎爆發第四波疫情，市民又要繼續居家防疫。不過，宅在家中總不能無所事事，最好就是煲劇解悶。如果可以一邊煲劇、一邊賺錢，必然是一眾劇迷夢寐以求的工作。現在機會來了！美國線上影評網站現正公開招募假期電影觀賞員，參與者只要觀賞電影並撰寫簡短影評，就有機會獲得2500美元（約1.9萬港元）薪酬。

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據美國線上影評網站Reviews.org顯示，該公司正邀請熱愛聖誕節電影的影視狂迷擔任假期電影觀賞員。參與者可以在7個影音串流平台，包括Netflix、Hulu、Disney+、Amazon Prime、HBO Max、Apple TV +和Hallmar電影，在25天內挑選25部聖誕節電影，即有機會被提名為「首席假期專員」（Chief Holiday Cheermeister），並可獲得2500美元（約1.9萬港元）的報酬。此外，成功參與者更可享有7個不同的影音串流平台的一年會員訂閱資格。

網站同時整理一系列聖誕電影推薦清單，當中包括：Home Alone、Frosty the Snowman、A Christmas Story、The Polar Express、How the Grinch Stole Christmas (1967)等，全部都是經典聖誕節日電影，絕對值得一看！

據招聘內容顯示，參與者不但可以隨時隨地觀賞聖誕或新年電影，甚至可以在晚餐時間與家人孩子們一同觀賞。主辦方表示，應徵者應確保自己家中擁有串流媒體兼容的設備，並同意在觀賞每部電影後填寫簡短的影評調查。

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有興趣參加人士，只要年滿18歲、具有在美國工作的資格，可即時網站遞交申請。截止日期在2020年12月4日晚上12時前，獲勝者將於本年12月7日在YouTube上公布。結果宣布後，獲獎者將會收到Reviews.org通過電子郵件聯繫，並有7天的時間決定是否接受這個難得的工作機會。

責任編輯：施雯雯