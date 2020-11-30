【銀齡安居】房協長者安居中心12月重開　搶先試用多款樂齡家品【多圖】

▲ 房協長者安居資源中心，早前斥資逾千萬元翻新後，12月1日重新投入服務。（梁偉榮攝）

房協位於油麻地駿發花園的「長者安居資源中心」，早前斥資逾1,000萬元翻新，加設兩個「樂齡家居」示範單位，面積約150至200平方呎，展示多款嶄新「樂齡科技」家居設施 ;長者亦可即場參與健康測試。資源中心明天（12月1日）開幕，市民可以上網預約參觀，費用全免。

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房協經理（長者服務）李惠婷表示，引入新款樂齡科技產品逾百項，盼透過展館推廣居家安老訊息，讓長者掌握最新樂齡科技產品資訊。她舉例，如具警報功能的電子枴杖，一旦枴杖倒地，就會發出警報聲響及閃燈，意味長者或同步跌倒，需要身邊人留意。

除了以示範單位形式，展示樂齡產品，也會向長者設健康測試，包括測試長者平衡力、視覺靈敏度、認知能力等測試。房協期望，新中心營運倘不受疫情影響，每年約吸引參觀人次1.5萬。

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記者：吳卓峰