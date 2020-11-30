  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀齡安居】房協長者安居中心12月重開　搶先試用多款樂齡家品【多圖】

社會 00:00 2020/11/30

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

房協長者安居資源中心，早前斥資逾千萬元翻新後，12月1日重新投入服務。（梁偉榮攝）

房協位於油麻地駿發花園的「長者安居資源中心」，早前斥資逾1,000萬元翻新，加設兩個「樂齡家居」示範單位，面積約150至200平方呎，展示多款嶄新「樂齡科技」家居設施 ;長者亦可即場參與健康測試。資源中心明天（12月1日）開幕，市民可以上網預約參觀，費用全免。

即睇「樂齡家居」示範單位新設施：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

房協經理（長者服務）李惠婷表示，引入新款樂齡科技產品逾百項，盼透過展館推廣居家安老訊息，讓長者掌握最新樂齡科技產品資訊。她舉例，如具警報功能的電子枴杖，一旦枴杖倒地，就會發出警報聲響及閃燈，意味長者或同步跌倒，需要身邊人留意。

除了以示範單位形式，展示樂齡產品，也會向長者設健康測試，包括測試長者平衡力、視覺靈敏度、認知能力等測試。房協期望，新中心營運倘不受疫情影響，每年約吸引參觀人次1.5萬。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰

相關文章

港大創HINCare銀齡數據庫　助NGO拓長者「時間銀行」系統
17:08 2020/08/09
港大創HINCare銀齡數據庫　助NGO拓長者「時間銀行」系統
放寬2元乘車計劃傳煞停民建聯感「極度遺憾」 工聯會稱措施有助「銀齡就業」
17:10 2020/10/21
放寬2元乘車計劃傳煞停民建聯感「極度遺憾」 工聯會稱措施有助「銀齡就業」
港鐵日均銀齡客量44萬佔整體一成　引入5招改善長者乘車體驗
03:00 2020/11/18
港鐵日均銀齡客量44萬佔整體一成　引入5招改善長者乘車體驗

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月
16:23 2020/11/29
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開
13:05 2020/11/29
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開