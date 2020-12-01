【2020聖誕節】節日限量版化妝品護膚品登場　SK-II神仙水+Gucci 唇膏+YSL豹紋化妝品香水系列【附價錢詳情】

▲ 聖誕節快到，不同限量版化妝品陸續登場！（圖片由SK-II提供）

每年聖誕節，不同化妝品品牌都會推出包裝精美充滿節日氣氛的聖誕限量版化妝品。TOPick為大家推介SK-II、Gucci Beauty及YSL的聖誕系列，送禮自用都合適！

點擊大圖了解產品詳情：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

SK-II

SK-II將於12月1日推出全新SK-II街頭藝術限量版神仙水，分別有白色、紅色及黃色包裝選擇，售價HK$1,500。全身包裝打造出聖誕歡慶佳節的時尚活力氛圍，同時結合了SK-II的皇牌經典成份PITERA™，節日扮靚入手之選！

SK-II更結合街頭藝術與日本傳統禮品包裝工藝，推出SK-II禮盒。凡購買街頭藝術限量版神仙水即送SK-II限量版節日絲巾 Furoshiki，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚配飾或裝飾品。

Gucci Beauty

Gucci Beauty繼Rouge à Lèvres Lunaison正式發佈後，再度推出三款節日閃爍色調的限量版唇膏，售價$335／支。新配方融合了三種不同閃粉，營造出立體的閃亮效果，為唇部沾上一層充滿光澤的濃烈色彩。

三款色調包括302 Agatha Orange（亮橙色）、402 Vantine Fuchsia（深粉紅）及511 Madge Red（鮮紅色），與同系列唇膏擁有與別不同的質感，豐盈而柔滑的質地如細緻光滑和彩虹光般在唇上微微融化開，輕輕塗抹唇膏時，光感唇色更顯奪目。

Rouge à Lèvres Lunaison包裹在紫紅色唇膏管中，管上鐫刻上以裝飾風藝術借鏡及創作而成的花紋風格。

YSL

每年聖誕節，YSL的限量新品都不會令粉絲失望，今年YSL推出「節日限量版DRESS ME WILD」，系列加入豹紋元素，散發著神秘及狂野的氣氛，部分產品在官網已缺貨，粉絲們或者要到門市碰運氣了！

「節日限量版DRESS ME WILD」包括節日限量版絕色唇膏（唇色備有三款火紅色澤，包括兩款新色）（HK$295）、節日限量版LIBRE香水（HK$990）、節日限量版MON PARIS香水（HK$930）、節日限量版BLACK OPIUM香水（HK$930）、節日限量版彩妝盒（HK$850）及節日迷你限量版輕透無重羽毛氣墊提亮粉底（HK$495）。

gülsha

gülsha晨露純玫瑰系列選取5月於土耳其南部伊斯帕爾塔盛放的頂級大馬士革玫瑰花，不添加任何化學香料及物質，特別適合敏感肌人士使用。gülsha也推出多款節日限定套裝，其中包括gülsha 晨露純玫瑰修護套裝及gülsha 晨露純玫瑰活肌套裝。

gülsha 晨露純玫瑰修護套裝（售價：$199；價值$380）包括gülsha 晨露純玫瑰活肌水 100ml、gülsha 晨露純玫瑰潤手霜 30ml、gülsha 晨露純玫瑰潔面粉3包及gülsha 晨露純玫瑰花蜜精華霜3包。

gülsha 晨露純玫瑰活肌套裝（售價：$318；價值$550）包括gülsha 晨露純玫瑰活肌水 50ml、gülsha 晨露純玫瑰活肌水 200ml及gülsha 化妝袋乙個。

KORRES

KORRES在這個聖誕特別推出抗敏「益菌精華」及各皇牌醫美級提拉套裝，當中的乳酪益菌即效舒緩精華有助降紅抗敏及長達48小時長效保濕。為大家推介性價比強的乳酪益菌舒緩潔面及精華套裝及乳酪益菌限定套裝。

KORRES 乳酪益菌舒緩潔面及精華套裝（優惠價$399；原價$570）包括乳酪益菌即效舒緩精華 30ml、乳酪益菌卸妝潔面乳 150ml。

銷售點：Zoe by Profex 網上店

KORRES 乳酪益菌限定套裝（優惠價$119；原價$210）包括乳酪益菌48小時保濕水凝霜 20ml、乳酪益菌卸妝潔面乳 20ml、乳酪益菌即效舒緩面膜 20ml

銷售點：Zoe by Profex 網上店／萬寧

聖誕節護膚品化妝品月曆即睇：【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王芷瑩