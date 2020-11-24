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【新冠肺炎】醫管局明午重啟亞博社區治療設施　料首日收逾40名確診者

社會 18:35 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

醫管局將重啟亞洲國際博覽館社區治療設施。（曾耀輝攝）

新冠肺炎本地疫情反彈，醫管局明日（25日）下午重啟亞洲國際博覽館社區治療設施，首階段啟用1號及2號展館，病床約200張，接收輕微病徵及初步確診的患者，首日會從醫院接收逾40名確診病人。

即睇社區治療設施環境：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

醫管局總行政經理（綜合護理計劃）陳允健表示，1號館負責接收及處理病徵輕微的確診者，共安排治療；初步確診患者則會送往2號館，經證實確診便會送往1號館治療。1號及2號館合共可提供約900多個床位，而目前2號館則屬病格，供初步確診的患者等候檢測結果，有需要可變作床位使用。而整個亞博設施主要接收病情穩定、年輕及有自理能力病人。

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指，亞博館目前有100名醫護人員駐場，當中有14位公立醫院醫生及60護士；另有40位私家醫生和20位護士作「兼職」，醫管局會按日後需要靈活調配。而局方會根據情況再決定開放亞博館8至11號展館，屆時合共可提供1900張病床。

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記者：蘇文軒

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