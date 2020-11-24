老翁涉於醫院被虐打　前警員稱看不到老翁被襲擊不忿

▲ 前警員林易昇今於區域法院作供。(林欣樂攝)

62歲老翁涉醉酒襲警被捕，送往北區醫院病房扣留期間疑遭警員虐打，3名時任警員被控公職人員行為失當罪，其中1名31歲已離職的警員否認控罪，案件今（24日）午於區域法院續審。涉案警員續自辯稱，「我都唔相信我喺現場睇唔到鍾(事主)被人襲擊，我好唔忿氣」，遂找家人模擬自己低頭看電話的情況，實驗多次後，證實其視線的確看不到。

已離職的警員林易昇（31歲）為案中第3被告，他昨否認公職人員行為失當罪，以及否認作為交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他與同案另外2名被告於2019年6月26日，在上水北區醫院一間病房內襲擊事主鍾志華。

被告自辯指，他於涉案病房內專注查看手機有否收到上司的訊息，以及思考鍾甦醒後處理拘捕程序等問題，所以他留意不到，首被告拍打鍾的動作如閉路電視所見如此誇張。

被告又辯稱，他看見次被告以衣服抹鍾的面部，但強調現場所見與閉路電視很大差別，他事後看閉路電視，才發現次被告有其他動作，他當時在思考拘捕程序，加上房內有閉路電視，認為不會出現犯法行為。法官陳仲衡直言他不明白被告稱，有閉路電視便沒有犯法行為的說法，質問警員為何會有超乎邏輯的思維。

辯方問及被告，他在房內看不看到襲擊事件。被告回應指「我都唔相信，我係現場睇唔到鍾被人襲擊，我好唔忿氣」，便找家人模擬當日情況，由父親扮演鍾，母親則扮演次被告，模擬自己低頭看電話，進行實驗約5次，並將過程錄影下來，證實自己視線真的看不到。案件明（25日）續審。

至於同案首被告歐國偉（26歲）及次被告鄧文謙（25歲），昨已承認1項公職人員行為失當罪，還押至第3被告受審後再作判刑。

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記者：林欣樂