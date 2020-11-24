陳明憙打為零碳天地「築月」打頭陣　Jocelyn正籌備廣東專輯

▲ 陳明憙

由建造業零碳天地（零碳天地）主辦的年度盛事「築月」強勢回歸。重頭活動 「築動音樂」 已於11月16開始，一連14日於午膳時間在零碳天地戶外廣場舉行。

為音樂會打響頭炮的Jocelyn陳明憙，當日聯同三位樂手，精選了多首出道以來的作品，包括：《October snow》、《濃霧》、《畫布》、《遊樂》等。難得可以在午飯時間到零碳天地唱歌，當日現場有不少附近的上班族，前來一邊食午飯一邊聽歌，還有些原本在場內跑步的市民，亦留步聽Jocelyn的歌聲。

因為疫情，已差不多有一年沒有在觀眾面前唱歌，Jocelyn說：「大家只能夠上網開show，所以當日見到有觀眾，心情好興奮，尤其當你每唱完一首歌，可以聽到觀眾的掌聲，感覺真是好不同。」

除現場觀眾，當日亦有很久沒見的fans到場支持，現正努力籌備廣東新歌的Jocelyn，希望到時可以現場演繹俾歌迷聽：「上一張碟大部分都是國語歌，下年公司會幫我出一張廣東歌EP，近排好努力寫歌做好準備，自己都好期待。」

▲ 樂壇新人艾妮。

今次「築動音樂」，一共邀請了15個音樂單位，包括：唱作歌手陳明憙Jocelyn C、人氣新星曾樂彤、2020樂壇新人艾妮Elly、網絡唱作紅人張天穎Jaime、黃詩婷SzeTing Wong 及獨位樂隊Red House、VIRT等輪流現身獻唱，網上直播，觀眾可在零碳天地的社交媒體專頁收看。



因應疫情關係，11月23日起的「築動音樂」表演將移師至室內進行，只限網上直播，想欣賞的觀眾可瀏覽建造業零碳天地Facebook！



日期：2020年11月16至29日（星期一至日）

時間：12:30pm - 1:30pm

地點：建造業零碳天地

播放平台：建造業零碳天地Facebook