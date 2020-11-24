工程師涉城巴30刀殺女友　自辯稱與死者一起「好似中六合彩頭獎」

▲ 涉於城巴上殺害女友，涉案工程師吳欣鍵否認謀殺，昨出庭自辯。(經濟日報資料圖片)

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及恐怕女友舉報他以兩人性愛片段威脅女友，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師否認謀殺罪，案件今（24日）於高等法院續審。被告今自辯稱「自己又唔靚仔又無錢」，死者有上進心及人緣好等，被告自言認識到死者，與她一起「感覺好似中六合彩頭獎」。

涉案被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

被告作供指於2012年於理大修讀士木工程學學士學位，其後參加了大學迎新營，並參加了以頭撼爆西瓜的遊戲。被告指之後數星期感到頭痛，求診後發現顱內蛛網膜囊腫，其後因經常頭痛欲裂致不能入睡及嘔吐，期間一度停學，醫生提醒不能做劇烈運動及避免撞及頭部。

被告指於同年做暑期工時認識一名叫Alex的同齡男子，被告指對方於2013年底帶他召妓，被告指當時剛開始拍拖，因涉及性關係，他恐怕「唔識呢啲俾女友笑」，故由Alex帶他嫖妓。

被告稱一次嫖妓時發現避孕套脫落，他擔心自己有病，Alex指認識藥房可協助驗尿及驗血，數日後Alex告知被告患愛滋病，但表示初期患病1至2星期可以服藥殺病毒，藥費共涉6萬，被告稱從學費中支付3萬，其後遭Alex追討餘款及威脅向其家淋紅油，他方知受騙後曾盟自殺念頭。

被告續指期間因擔心患愛滋而傳染家人，遂於家中消毒及將衣服與家人分開清洗，及後雖然證實並沒有患愛滋病後，但被告指仍會每3個月檢驗，因恐怕是空窗期及拍拖時會有性關係。

被告指於2014年至2016年4月間，與3名女友先後拍拖，期間會查探對方行蹤，被告稱因自己「唔靚仔及無錢」，故會查探前女友行蹤，怕對方「唔要我」，期間曾因與鬧分手而企圖自殺。

2016年7月，被告於網上認識死者，他形容死者有上進心、體貼、有心思、有愛心及人緣好，與死者一起「感覺好似中六合彩頭獎」，被告自言「我又唔靚仔，又無錢，識咗個咁好嘅女仔」。

被告指死者來自中產家庭，居住私樓，父親退休及閒時炒股票。被告指最初並不介意，及後與死者「一齊耐咗」，想及日後結婚，擔心死者父母「睇唔起自己」，被告指自己住公屋，來自低下階層，經常擔心被「睇唔起」。

被告續稱2016年8月，死者提及參加迎新營，被告因死者「生得好睇」，因此擔心她被「抽水」，故反對其參加。被告表示與死者拍拖時，一如以往會查探其行蹤，坦言「想同佢一生一世」。

被告表示會whatsapp死者身在何方，接其放學，若死者與友人上街，被告會到其住所樓下，查看是否有其他男人接死者，被告表示死者從沒有對他不忠，他解釋只是「驚佢唔要我啩」。聆訊明(25日)續。

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記者：林育慧