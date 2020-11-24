【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測

TVB人事部今日（24日）向員工發通告指，藝人蕭正楠於11月18日為MyTV super在一間食肆中拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員被確診為新冠肺炎患者。蕭正楠亦因此列為密切接觸者，並於今日11月24日被安排接受強制檢疫。

TVB指出蕭正楠於11月19日有參加台慶節目，為謹慎起見，所有當日有出席台慶節目的講205名TVB藝員，全部要接受檢測，結果全部呈陰性，而為安全起見，公司已安排一廠、二廠及化妝間進行消毒清潔。

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有TVB員工向TOPick透露，公司之前已有一名會計文員確診，由於台慶當日台前人員都沒有戴口罩，擔心自己中招，即使自已未有接觸有關同事，都會自己接受檢測，她表示「公司太多人，又好多地方，不知道幾時有接觸，自己做化驗比安心」。

▲ 蕭正楠於11月19日有參加台慶節目。

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撰文 : TOPick柴犬出動