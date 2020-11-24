【新冠肺炎】檢測中心現人龍市民斥安排混亂　憂有人貪免費混入拖長輪候時間

▲ 今日（24日）下午5時許，油麻地梁顯利社區中心有50多人排隊接受強制檢測。（黃傑偉攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，歌舞群組至今累計187人確診，政府勒令近日曾到所涉歌舞場所的人士於指定日期內接受檢測，首批到訪者的強制檢測期限今日（24日）屆滿。位於油麻地的社區檢測中心今午5時許仍有長達50多人排隊等候檢測，有市民斥中心安排混亂，亦有市民憂有人為求免費接受檢測而混入人龍，拖長等候時間。

4個社區檢測中心之一的油麻地梁顯利社區中心，今早10時許已出現排隊接受強制檢測的人龍，中心職員曾稱需要排隊長達3至4小時，直至下午5時許仍有約50多人排隊；另一邊廂，需付費240元的檢測服務則毋需排隊。

油麻地梁顯利社區中心情況即看：

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曾到涉事歌舞場所之一、沙田酒樓飲茶的退休人士黃小姐表示，她事前在網上預約，今日下午4時半左右到場，原先打算無需等候、直接入內，卻被職員告知要重新排隊，批評檢測中心安排混亂，但對政府安排檢測中心為市民檢測感滿意。新蒲崗新光宴會廳茶客、退休人士林先生則說，對檢測中心安排感滿意，理解非常時期難免人多。

家庭主婦倪小姐表示，其女兒上堂的尖沙咀跳舞學校亦是其中一個涉事場所，為求安心跟女兒一起接受檢測，惟擔心有人為求免費檢測而混入其中，令大批市民峰擁至中心造成混亂。

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記者：黃傑偉