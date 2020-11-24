林鄭明日宣讀施政報告　民主派有行動？

▲ 林卓廷表示，會在下個月民主黨換屆選舉中競逐副主席。（林曉君攝）

民主派總辭抗議4位議員被DQ，當中大部分人辭職信的生效日期是12月1日。外界關注，明日特首到立法會宣讀《施政報告》時，民主派會否有所行動？

民主黨林卓廷稱，早前的「秘密武器」，即是將批評林鄭直幡掛在立法會二樓的招數，已經用完，而自己亦不喜歡循例。不過，他並沒有進一步透露，明天會否有其他行動。不過，有建制派議員估計，民主派不會有衝擊行為，因為若引起混亂對他們亦沒有好處。

林卓廷今日（24日）與傳媒茶敘時，談及離任後的路向，他表示，未來一年大風大浪，但自己不會退出政壇，除了繼續北區區議員的地區工作，並會在下月民主黨換屆選舉中，競逐黨副主席，認為領導層有個前議員掌握政治形勢會好一些，他支持現任黨副主席羅健熙做主席。

林卓廷稱，民主黨一直都沒有所謂「黨政分家」的決定，因此，對於競逐副主席是否意味着，下年不準備參選立法會選舉，他形容為言之尚早，因為「根本不知道還有沒有得選立法會！」但他認為，民主黨換屆後，需討論未來的社會運動角色和方向。

他續稱，香港政治環境越縮越窄，強調民主派要避免犯不必要的錯誤，盡量保存實力。政府擬就「公職人員宣誓」修例，全國人大常委譚耀宗料涵蓋區議員，外界預計有大量區議員被DQ，他指，假若如此，相信非建制的民間力量也會所剩無幾。

7位民主黨立法會議員離職，令該黨的資源大幅減少，林卓廷稱，民主黨現時要動用積蓄，亦會縮減不必要的開支，暫時還可以。至於受總辭影響的過百名員工，林稱，已積極幫他們尋找去處，包括區議員辦事處，不過仍有數十人要離開，但他強調，員工理解他們總辭是為勢所逼，「當時無得唔走。」