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【新冠肺炎】蕭正楠接觸確診者後參加台慶　 節目當晚台上只陳豪洪永城戴口罩

娛樂 19:52 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳豪跟洪永城當天戴上口罩。

蕭正楠於本月18日於某食肆拍攝節目，而該食肆有員工確診新冠肺炎，蕭正楠被列為密切接觸者。而上周四（11月19日）蕭正楠跟太太黃翠如也有份出席TVB台慶，當晚全台近200名藝人「無罩」通場走，當中只得陳豪及洪永城防疫意識較高，於不用拍照時戴回口罩。

根據TVB人事部向員工發通告，被列為密切接觸者的蕭正楠，於今日11月21日被安排接受強制檢疫。而為謹慎起見所有當日有出席台慶節目的205名TVB藝員，全部要接受檢測，結果全部呈陰性，而為安全起見，公司已安排一廠二廠及化妝間進行消毒清潔。

【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測

當日陳豪於不用拍照時會戴上口罩。

陳豪洪永城防疫意識高

上周四（11月19日）為TVB台慶，當晚有205名藝人現身賀台慶，早前藝人出席記者會時也會戴透明口罩，惟台慶夜當日防疫意識似乎鬆懈，只見鏡頭前一眾藝人未有戴上口罩，鏡頭後更頭貼頭拍照，十分親密。

當中只得陳豪及洪永城戴上口罩，只見阿Mo於拍照或直播時才除下口罩。

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早前阿mo出席活動時，直言防疫意識不可鬆懈，若果一旦有人確診，就會引發連鎖性爆發，故不能掉以輕心。

有網民大讚阿mo是好爸爸，始終他有三位小孩，防疫意識相對地高。

另外剛剛新婚的袁偉豪亦有份出席台慶，不過他卻未有戴上口罩。

撰文 : TOPick柴犬出動

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