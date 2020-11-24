【流感高峰】觀塘官立小學爆上呼吸道感染　22名學童中招全部情況穩定

▲ 觀塘官立小學。(資料圖片)

本地學校持續爆發上呼吸道感染，衞生署衞生防護中心表示，觀塘官立小學出現上呼吸道感染爆發，涉及22名學童，呼籲市民及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 最早發病日期 觀塘官立小學（觀塘區） 學童共12男10女（年齡介乎6至9歲）；當中19人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 11月1日 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛

衞生防護中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

本港今日新增80宗確診個案，其中69宗為本地個案，涉10宗沒有源頭個案，是繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高，亦有多位無病徵個案；另有11宗輸入個案。此外，本港錄逾50宗初步確診，包括一名北角蘇浙公學15歲男學生。詳情即睇：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒