【新冠肺炎】蕭正楠檢疫中心直播報平安　稱結果初步陰性身體狀況良好

▲ 蕭正楠在檢疫中心直播，稱檢測結果初步陰性，個人身體狀況良好。（蕭正楠Facebook直播截圖）

TVB藝人蕭正楠於12月18日在某食肆拍攝節目，而該食肆有員工確診新冠肺炎，蕭正楠被列為密切接觸者，正於檢疫中心接受14日的強制隔離。蕭正楠今日（24日）晚上在Facebook直播，指初步檢測結果為陰性，個人身體狀況良好，不用擔心。

TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫 曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測，詳情即看：【下一頁】

蕭正楠表示，昨日（23日）晚上9時許，收到衞生署通知，指他12月18日在食肆拍攝節目時，曾同場的食肆經理確診新冠肺炎，因此被列為密切接觸者，故須強制檢疫14日，並已在中心進行初步測試，結果為陰性，籲大家放心。

▲ 蕭正楠希望大家盡快捱過疫情。（蕭正楠Facebook直播截圖）

蕭正楠稱，完成檢疫後會返回工作，並向親友及傳媒的關心表達謝意，希望大家盡快捱過疫情，「撐得住」，並在直播最後笑言「宜家要去抹地」。

蕭正楠上周四（11月19日）跟太太黃翠如也有份出席TVB台慶，當晚全台近200名藝人「無罩」通場走，當中只得陳豪及洪永城防疫意識較高，於不用拍照時戴回口罩。有關報導詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩