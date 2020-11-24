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李小龍主題電車巴士　紀念武術傳奇

特寫 22:14 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

手繪師阮繼增希望3部主題電車能吸引路人甚至海外「龍迷」， 振興本 地經濟、旅遊，以及提升香港國際形象。（阮繼增圖片）

李小龍本周五誕辰80周年，現時走在港九街道，皆有可能看到這一代武打巨星的身影。

由即日至明年1月2日，手繪師阮繼增（Jimmy Yuen）創全球先河設計的3部「李小龍80周年紀念電車」會穿梭港島鬧市，其中兩部的車廂內部用上已被拆毀的李小龍九龍塘故居為主題。

Jimmy表示，今次得到李小龍女兒旗下公司支持和授權，個人沒收取任何設計費，旨在媲美世界其他地方的李小龍紀念活動，且有一部車廂內外皆張貼自己手繪設計作品的電車，推廣藝術、文化、旅遊，看齊日本的主題列車。

阮繼增圖片

阮繼增圖片

比起巴士設計，他指電車海報貼紙規定要全架車四面車身皆貼上，亦不能覆蓋車窗，畫像及文字標題皆要配合，故整個項目的構想早在去年10月已開始。最後，他花了3個月設計和資料搜集，把不同造型的李小龍，配上港大、文武廟、上環街市、藍屋等地標組成的背景。

另一邊廂，九龍亦有1架李小龍主題雙層巴士，主要行走來往美林及觀塘碼頭的九巴80號綫。富豪B8L型號巴士車身上有《死亡遊戲》黃衣經典造型的李小龍，右面更印上名句：「As you THINK, so shall you become」。模型品牌「微影」的相關模型本周六將公開發售。

九巴圖片

HKitalk用戶SPkent圖片

李小龍特別郵票將發行　紀念套摺以場記板為設計【附訂購詳情】【下一頁

記者：姚沛鏞

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