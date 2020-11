李小龍主題電車巴士　紀念武術傳奇

▲ 手繪師阮繼增希望3部主題電車能吸引路人甚至海外「龍迷」, 振興本 地經濟、旅遊,以及提升香港國際形象。(阮繼增圖片)

李小龍本周五誕辰80周年,現時走在港九街道,皆有可能看到這一代武打巨星的身影。

由即日至明年1月2日,手繪師阮繼增(Jimmy Yuen)創全球先河設計的3部「李小龍80周年紀念電車」會穿梭港島鬧市,其中兩部的車廂內部用上已被拆毀的李小龍九龍塘故居為主題。

Jimmy表示,今次得到李小龍女兒旗下公司支持和授權,個人沒收取任何設計費,旨在媲美世界其他地方的李小龍紀念活動,且有一部車廂內外皆張貼自己手繪設計作品的電車,推廣藝術、文化、旅遊,看齊日本的主題列車。

比起巴士設計,他指電車海報貼紙規定要全架車四面車身皆貼上,亦不能覆蓋車窗,畫像及文字標題皆要配合,故整個項目的構想早在去年10月已開始。最後,他花了3個月設計和資料搜集,把不同造型的李小龍,配上港大、文武廟、上環街市、藍屋等地標組成的背景。

另一邊廂,九龍亦有1架李小龍主題雙層巴士,主要行走來往美林及觀塘碼頭的九巴80號綫。富豪B8L型號巴士車身上有《死亡遊戲》黃衣經典造型的李小龍,右面更印上名句:「As you THINK, so shall you become」。模型品牌「微影」的相關模型本周六將公開發售。

記者:姚沛鏞