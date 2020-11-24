【新冠肺炎】11月24日80宗新確診 患者居半山花園台灣仔松柏新邨跑馬地柏樂苑樂景園（一文看清確診大廈名單）
社會 23:49 2020/11/24
11月24日本港新增80宗新冠肺炎確診個案，其中69宗為本地個案，包括10宗感染源頭不明個案。衞生防護中心晚上公布確診患者居住大廈名單，半山花園台2座、灣仔松柏新邨D座、跑馬地柏樂苑、樂活道20號樂景園、淺水灣麗景園第4座等豪宅均有上榜。名單亦包括沙田玖瓏山天瓏閣第一座、大圍世界花園6座、汀九別墅D座、銅鑼灣香港大廈、美孚新邨3期、西貢逸瓏園3座、將軍澳藍塘傲2座、西營盤高樂花園1座。
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新增確診個案居住沙田區最多，共佔9宗，其次是油尖旺區7宗，西貢及大埔區各有6宗，灣仔、深水埗及葵青區各5宗。各區確診者居住大廈名單如下(*為感染源頭不明個案)：
中西區(4)
- 西營盤高樂花園1座
- 半山花園台2座
- 半山花園台2座
- 上環華冠大廈
灣仔(5)
- 灣仔松柏新邨D座
- 跑馬地柏樂苑
- 跑馬地樂景園
- 跑馬地樂活道20號樂景園
- 銅鑼灣香港大廈
南區(2)
- 淺水灣麗景園第4座*
- 鴨脷洲利東村東興樓
東區(2)
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣*
- 北角明園西街11號*
觀塘(1)
牛頭角牛頭角上邨常榮樓
黃大仙(2)
- 黃大仙龍暉閣
- 慈雲山慈正邨正怡樓
九龍城(3)
- 紅磡鑽石樓
- 土瓜灣樂民新村G座
- 土瓜灣美華工業中心A座
油尖旺(7)
- 尖沙咀恆豐酒店
- 油麻地廣東道 847-865號永發大廈
- 油麻地寶寧大廈
- 旺角染布房街15號
- 旺角廣源大廈
- 油麻地彌敦道561號
- 旺角寶寧大樓
深水埗(5)
- 深水埗捷興大廈
- 石硤尾大坑西新邨民安樓*
- 荔枝角百老匯街64號美孚新邨3期
- 深水埗金必多大廈
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
西貢(6)
- 將軍澳和明苑和逸閣
- 將軍澳安寧花園6座
- 將軍澳藍塘傲2座
- 西貢逸瓏園3座
- 西貢南山村
- 清水灣銀臺路
沙田(9)
- 沙田美田邨美全樓*
- 沙田大圍世界花園6座*
- 沙田玖瓏山天瓏閣第一座
- 沙田博康邨博安樓
- 大圍樹德樓
- 沙田瀝源邨榮瑞樓
- 馬鞍山耀安邨耀榮樓
- 沙田新翠邨新學樓
- 沙田新翠邨新傑樓
大埔(6)
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 大埔坪朗村
- 大埔美新大廈
- 大埔船灣陳屋
- 大埔坪朗花園
- 大埔太湖花園10座
北區(1)
- 上水翠麗花園3座*
葵青(5)
- 青衣長青邨青梅樓
- 葵涌葵盛東邨盛樂樓
- 青衣盈翠半島10座
- 葵涌荔景邨風景樓
- 葵涌葵涌邨逸葵樓
荃灣(1)
- 汀九汀九別墅D座
屯門(4)
- 屯門藍地順風圍
- 屯門良景邨良萃樓*
- 屯門良景邨良萃樓
- 屯門友愛邨愛智樓
元朗(2)
- 元朗洪水橋石埗村
- 天水圍天頌苑頌流閣
離島(2)
- 東涌逸東邨享逸樓*
- 東涌逸東邨享逸樓
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責任編輯 李志強