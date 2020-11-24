【新冠肺炎】11月24日80宗新確診　患者居半山花園台灣仔松柏新邨跑馬地柏樂苑樂景園（一文看清確診大廈名單）

▲ 有確診者居住半山花園台2座。資料圖片

11月24日本港新增80宗新冠肺炎確診個案，其中69宗為本地個案，包括10宗感染源頭不明個案。衞生防護中心晚上公布確診患者居住大廈名單，半山花園台2座、灣仔松柏新邨D座、跑馬地柏樂苑、樂活道20號樂景園、淺水灣麗景園第4座等豪宅均有上榜。名單亦包括沙田玖瓏山天瓏閣第一座、大圍世界花園6座、汀九別墅D座、銅鑼灣香港大廈、美孚新邨3期、西貢逸瓏園3座、將軍澳藍塘傲2座、西營盤高樂花園1座。

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新增確診個案居住沙田區最多，共佔9宗，其次是油尖旺區7宗，西貢及大埔區各有6宗，灣仔、深水埗及葵青區各5宗。各區確診者居住大廈名單如下(*為感染源頭不明個案)：

中西區(4)

西營盤高樂花園1座

半山花園台2座

半山花園台2座

上環華冠大廈

灣仔(5)

灣仔松柏新邨D座

跑馬地柏樂苑

跑馬地樂景園

跑馬地樂活道20號樂景園

銅鑼灣香港大廈

南區(2)

淺水灣麗景園第4座 *

鴨脷洲利東村東興樓

東區(2)

筲箕灣東駿苑銀駿閣 *

北角明園西街11號*

觀塘(1)

牛頭角牛頭角上邨常榮樓

黃大仙(2)

黃大仙龍暉閣

慈雲山慈正邨正怡樓

九龍城(3)

紅磡鑽石樓

土瓜灣樂民新村G座

土瓜灣美華工業中心A座

油尖旺(7)

尖沙咀恆豐酒店

油麻地廣東道 847-865號永發大廈

油麻地寶寧大廈

旺角染布房街15號

旺角廣源大廈

油麻地彌敦道561號

旺角寶寧大樓

深水埗(5)

深水埗捷興大廈

石硤尾大坑西新邨民安樓 *

荔枝角百老匯街64號美孚新邨3期

深水埗金必多大廈

長沙灣蘇屋邨海棠樓

西貢(6)

將軍澳和明苑和逸閣

將軍澳安寧花園6座

將軍澳藍塘傲2座

西貢逸瓏園3座

西貢南山村

清水灣銀臺路

沙田(9)

沙田美田邨美全樓 *

沙田大圍世界花園6座 *

沙田玖瓏山天瓏閣第一座

沙田博康邨博安樓

大圍樹德樓

沙田瀝源邨榮瑞樓

馬鞍山耀安邨耀榮樓

沙田新翠邨新學樓

沙田新翠邨新傑樓

大埔(6)

大埔頌雅苑頌真閣

大埔坪朗村

大埔美新大廈

大埔船灣陳屋

大埔坪朗花園

大埔太湖花園10座

北區(1)

上水翠麗花園3座*

葵青(5)

青衣長青邨青梅樓

葵涌葵盛東邨盛樂樓

青衣盈翠半島10座

葵涌荔景邨風景樓

葵涌葵涌邨逸葵樓

荃灣(1)

汀九汀九別墅D座

屯門(4)

屯門藍地順風圍

屯門良景邨良萃樓 *

屯門良景邨良萃樓

屯門友愛邨愛智樓

元朗(2)

元朗洪水橋石埗村

天水圍天頌苑頌流閣

離島(2)

東涌逸東邨享逸樓 *

東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯 李志強