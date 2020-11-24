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【新冠肺炎】11月24日80宗新確診　患者居半山花園台灣仔松柏新邨跑馬地柏樂苑樂景園（一文看清確診大廈名單）

社會 23:49 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有確診者居住半山花園台2座。資料圖片

11月24日本港新增80宗新冠肺炎確診個案，其中69宗為本地個案，包括10宗感染源頭不明個案。衞生防護中心晚上公布確診患者居住大廈名單，半山花園台2座、灣仔松柏新邨D座、跑馬地柏樂苑、樂活道20號樂景園、淺水灣麗景園第4座等豪宅均有上榜。名單亦包括沙田玖瓏山天瓏閣第一座、大圍世界花園6座、汀九別墅D座、銅鑼灣香港大廈、美孚新邨3期、西貢逸瓏園3座、將軍澳藍塘傲2座、西營盤高樂花園1座。

    點擊圖片放大
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新增確診個案居住沙田區最多，共佔9宗，其次是油尖旺區7宗，西貢及大埔區各有6宗，灣仔、深水埗及葵青區各5宗。各區確診者居住大廈名單如下(*為感染源頭不明個案)：

中西區(4)

  • 西營盤高樂花園1座
  • 半山花園台2座
  • 半山花園台2座
  • 上環華冠大廈

灣仔(5)

  • 灣仔松柏新邨D座
  • 跑馬地柏樂苑
  • 跑馬地樂景園
  • 跑馬地樂活道20號樂景園
  • 銅鑼灣香港大廈

南區(2)

  • 淺水灣麗景園第4座*
  • 鴨脷洲利東村東興樓

東區(2)

  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣*
  • 北角明園西街11號*

觀塘(1)
牛頭角牛頭角上邨常榮樓

黃大仙(2)

  • 黃大仙龍暉閣
  • 慈雲山慈正邨正怡樓

九龍城(3)

  • 紅磡鑽石樓
  • 土瓜灣樂民新村G座
  • 土瓜灣美華工業中心A座

油尖旺(7)

  • 尖沙咀恆豐酒店
  • 油麻地廣東道 847-865號永發大廈
  • 油麻地寶寧大廈
  • 旺角染布房街15號
  • 旺角廣源大廈
  • 油麻地彌敦道561號
  • 旺角寶寧大樓

深水埗(5)

  • 深水埗捷興大廈
  • 石硤尾大坑西新邨民安樓*
  • 荔枝角百老匯街64號美孚新邨3期
  • 深水埗金必多大廈
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓

西貢(6)

  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 將軍澳安寧花園6座
  • 將軍澳藍塘傲2座
  • 西貢逸瓏園3座
  • 西貢南山村
  • 清水灣銀臺路

沙田(9)

  • 沙田美田邨美全樓*
  • 沙田大圍世界花園6座*
  • 沙田玖瓏山天瓏閣第一座
  • 沙田博康邨博安樓
  • 大圍樹德樓
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓
  • 馬鞍山耀安邨耀榮樓
  • 沙田新翠邨新學樓
  • 沙田新翠邨新傑樓

大埔(6)

  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 大埔坪朗村
  • 大埔美新大廈
  • 大埔船灣陳屋
  • 大埔坪朗花園
  • 大埔太湖花園10座

北區(1)

  • 上水翠麗花園3座*

葵青(5)

  • 青衣長青邨青梅樓
  • 葵涌葵盛東邨盛樂樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 葵涌荔景邨風景樓
  • 葵涌葵涌邨逸葵樓

荃灣(1)

  • 汀九汀九別墅D座

屯門(4)

  • 屯門藍地順風圍
  • 屯門良景邨良萃樓*
  • 屯門良景邨良萃樓
  • 屯門友愛邨愛智樓

元朗(2)

  • 元朗洪水橋石埗村
  • 天水圍天頌苑頌流閣

離島(2)

  • 東涌逸東邨享逸樓*
  • 東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯　李志強

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