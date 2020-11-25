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【齊心抗疫】自閉學員繪畫焗曲奇製限量聖誕套裝　為動物慈善機構疫下籌款【附購買詳情】

社會 01:31 2020/11/25

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（Dog Cheers提供）

新冠肺炎疫情襲港近一年，重創本地經濟，多項社經活動無奈停擺，其中多個協助流浪動物機構亦無法在社區進行籌募活動，嚴重影響收入來源，因此網店DogCheerShop.com聯同鄰舍輔導會內的自閉學員推出聖誕慈善限定套裝，內含手製慈善杯墊、曲奇小禮盒及狗狗繪畫等，售425元一套，每售出一套將捐出115元予領養活動及自閉學員就業中心。

    點擊圖片放大
    +2

由Dog Cheers、鄰舍輔導會，及救狗之家（HKDR）聯手製作的「Love is around us 聖誕慈善限定套裝」包括：

  • 鄰舍輔導會怡欣山莊健怡就業中心飽點工房 12塊曲奇(6塊朱古力味，6塊牛油味)
  • 鄰舍輔導會 x HKDR杯墊
  • HKDR 狗狗文件夾一套3款
  • 德國Snackies狗小食170g 1包 (味道隨機）
  • 美國Mini Pet Candle x 2 
  • (味道隨機)
  • 台灣Dirty Dog 泡泡潔足樂150ml 1支
  • 日本Puree 肉泥小食1包4條裝 (味道隨機)
  • 香港Homey Moment寵物濕紙巾 (80pcs)
  • 聖誕老人玩具 1個
  • Dog Cheers spa coupon 1次 

註：條款需惠顧Dog Cheers沖涼送1次spa，送貨日期為下月19至20日（周六至日），由順豐到付，詳情可到DogCheerShop.com購買。 

Dog Cheers表示，以上零售價超過680元，現以425元出售，將限量為100套，而每售出一套，會捐贈95元予HKDR領養活動，及20元予鄰舍輔導會自閉學員就業中心及曲奇餅全數，冀市民助自閉症學員投身工作和幫助貓狗。

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記者：鄧凱文

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