【齊心抗疫】自閉學員繪畫焗曲奇製限量聖誕套裝　為動物慈善機構疫下籌款【附購買詳情】

新冠肺炎疫情襲港近一年,重創本地經濟,多項社經活動無奈停擺,其中多個協助流浪動物機構亦無法在社區進行籌募活動,嚴重影響收入來源,因此網店DogCheerShop.com聯同鄰舍輔導會內的自閉學員推出聖誕慈善限定套裝,內含手製慈善杯墊、曲奇小禮盒及狗狗繪畫等,售425元一套,每售出一套將捐出115元予領養活動及自閉學員就業中心。

由Dog Cheers、鄰舍輔導會,及救狗之家(HKDR)聯手製作的「Love is around us 聖誕慈善限定套裝」包括:

鄰舍輔導會怡欣山莊健怡就業中心飽點工房 12塊曲奇(6塊朱古力味,6塊牛油味)

鄰舍輔導會 x HKDR杯墊

HKDR 狗狗文件夾一套3款

德國Snackies狗小食170g 1包 (味道隨機)

美國Mini Pet Candle x 2

(味道隨機)

台灣Dirty Dog 泡泡潔足樂150ml 1支

日本Puree 肉泥小食1包4條裝 (味道隨機)

香港Homey Moment寵物濕紙巾 (80pcs)

聖誕老人玩具 1個

Dog Cheers spa coupon 1次

註:條款需惠顧Dog Cheers沖涼送1次spa,送貨日期為下月19至20日(周六至日),由順豐到付,詳情可到DogCheerShop.com購買。

Dog Cheers表示,以上零售價超過680元,現以425元出售,將限量為100套,而每售出一套,會捐贈95元予HKDR領養活動,及20元予鄰舍輔導會自閉學員就業中心及曲奇餅全數,冀市民助自閉症學員投身工作和幫助貓狗。

記者:鄧凱文