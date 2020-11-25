【施政報告2020】「煥然懿居」毗鄰增首置項目　港鐵車費8折優惠延長3個月【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥公布新一份施政報告。

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，焦點是中央惠港措施。報告在金融互聯互通、創科、強化大灣區機場合作、便利大灣區港人、防疫等，都有新政策出台，利香港發展。林鄭今早11時將在立法會宣讀報告，由於有足夠社交距離，不戴口罩宣讀，預料兩小時讀完。

【13:00】

林鄭月娥指出，今年7月至12月期間暫時將「公共交通費用補貼計劃」的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，延長有關措施六個月。換言之，在2021年1月1日至6月30日，政府將繼續為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，每月補貼上限為400元，預計每月可惠及約380萬名市民。此外，港鐵公司與政府磋商後，決定將原定於今年年底結束的車費八折優惠延長3個月至2021年3月。

【12:55】

在創造職位方面，林鄭月娥指出，會創造更多行業為本的就業機會，給有志投身該行業的人，特別是近年畢業的青年人。計劃的行業包括：在未來數年投資一系列環保項目，估計可創造4,000個涉及科研、建築和工程、回收及運輸的就業機會，在建造行業上，除了已規劃的大型工程，我已要求各工務部門全速開展各類政府建築物及設施的翻新、維修和保養，加快公眾街市的翻新和小型改善工程，而房委會亦會增撥資源，改善公共屋邨的環境及公用設施；

至於創科行業需要更多科技人才，但短期而言，更多入行的職位都在大灣區內地城市的大型科技公司。政府會提供工資補貼，由香港科技公司招聘員工在大灣區內地城市工作，汲取經驗，而在創意行業方面，政府會善用各個支持電影、設計、文化藝術、藝術科技發展的基金，並考慮同樣提供工資補貼，讓更多有志從事創意產業的人士入行。。

【12:50】

林鄭月娥宣布爭取於2050年前實現碳中和，會在明年年中更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳排放策略和措施。會研究各種減碳方法，包括探索不同零碳能源和減碳技術、提高新建和現有建築物的能源效益、推動零碳車輛和綠色運輸，以及興建具規模轉廢為能設施等。為緩減實現碳中和的成本。

【12:45】

在交通運輸方面，林鄭月娥提出決定暫時不再推動引進專營的士的工作，而會加大力度與的士業界攜手提升的士服務質素，包括透過善用科技及舉辦嘉許計劃等，鼓勵的士司機及車隊為市民提供優質服務。此外，運房局正籌備修訂法例，分別就非法載客取酬及與的士服務有關的違法行為提高罰則，以保障乘客。

【12:34】

社區建設方面，林鄭月娥提出「躍動港島南計劃」，制定海洋公園重生方案，活化珍寶海鮮舫這個歷史悠久的香港地標，將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。計劃詳情即看：【下一頁】

【12:30】

林鄭月娥指出，在眾多土地供應選項中，「明日大嶼願景」規模最大、可提供的土地最多，目前申請撥款的是涉及1,000公頃填海及相關策略性交通基建的中部水域人工島研究。這個原屬2011年「優化土地供應策略」內東大嶼填海的構想，已在社會醞釀討論接近十年，不應再曠日持久。只要大家客觀、持平，心繫香港的長遠利益，就應該明白「明日大嶼願景」涉及的中部水域人工島填海有多方面好處，包括開發新的土地、增加以七成公營房屋為比例的房屋供應、通過連結港島、北大嶼山以至屯門沿海地帶的道路和鐵路，完善香港整體交通網絡及解決新界西北交通擠塞、建設近零碳排放的宜居社區、提升北大嶼山的商業發展潛力，以及吸納本港建築填料而避免了運往境外填海的環境問題。從財務上而言，項目亦是切實可行，會為香港帶來巨大的經濟效益。措施詳情即看：【下一頁】

【12:17】

林鄭月娥指，已全數覓得興建316,000個公營房屋單位的330公頃土地，可以滿足未來十年（即2021/22至2030/31年）約301,000個公營房屋單位的需求，供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、九幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地羣。

市建局正積極履行新任務，在其重建項目中，提供更多「首置」單位。市建局已決定將「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位。房屋政策詳情，即看：【下一頁】

【12:08】

林鄭月娥指出，受經濟下行及疫情不明朗等因素影響，過去一段時間非住宅物業的售價及需求均已顯著回落，政府認為現時是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅。為使有需要的業主即時受惠，行政會議今早已通過修訂《印花稅條例》，亦行使法定權力，以公共收入保障令讓撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅由明天（11月26日）起生效。措施詳情即看：【下一頁】

【12:00】

至於對旅遊業的支援，林鄭月娥指出旅遊業是香港四大支柱行業之一，從業員人數接近260,000， 鑑於旅遊業在未來一段頗長時間仍然面對嚴峻挑戰，政府將會為業界推出額外的紓困措施。相關措施的總承擔額接近6億元，會惠及旅行代理商及其職員、主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊、以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機。

待疫情緩和後，會開拓更多本地文化和綠色旅遊資源以重振旅遊業，以期擴闊海內外客源及為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。持續的疫情將改變全球旅遊局面，香港旅遊發展局正趁機審視香港的旅遊定位以應對未來挑戰。我會在稍後訪京時爭取文化及旅遊部繼續支持兩地旅遊合作，並提升旅遊業的質素。支援措施詳情即看：【下一頁】

【11:53】

提到創科人才， 人才是創科成功的關鍵，林鄭月娥指出大幅提升本地研究生的資助和科技專才的培育，她表示多位大學校長最近向她表示，由於近年本港的創科迅速發展，不少在海外工作的傑出科研人才，都有意到亞洲區發展，香港應把握機會為創科匯聚更多人才，建議推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，估計將動用20億元。

【11:50】

香港機場管理局（機管局）將按照原定目標，分別於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統，並預計於2023年完成「高端物流中心」及於2021至2027年分階段完成「航天城」發展項目。

【11:40】

林鄭月娥提到香港經濟，她指經濟發展是人民安穩生活的基礎，面對新冠疫情對各地經濟造成的沉重打擊，提振經濟，創造就業，更是迫在眉睫。過去一年，香港經濟因社會動盪、疫情和國際政治形勢受到重創，勞工市場亦面對巨大壓力，政府預測全年經濟收縮6.1%。

【11:35】

林鄭月娥指出，防疫措施，香港面對一波又一波疫情，預料疫情會持續一段時間，社區有不明源頭個案，新一波疫情一觸而發。政府已全面收緊入境管制措施，要求所有在中國以外地區到港人士必須在酒店進行強制檢疫14天，而來自高風險地區的則須能提供病毒檢測陰性的證明才可登機；在切斷病毒的社區傳播方面，要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。詳細措施，即看：【下一頁】

【11:33】

林鄭月娥指最近中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。至於市民關心的便利通關安排，中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來。

【11:30】

林鄭月娥倡議政府應在擔當「規管者」和「服務提供者」以外扮演「促成者」和「推廣者」的角色。政府應高瞻遠矚以政策目標為依歸，更好地完善現行的政策和措施，為各行各業「拆牆鬆綁」，為社會謀求更大效益。因此，即使在嚴控經常開支增長、公務員編制零增長的情況下，各部門須推行服務改革，落實利民便民的措施，留意到議員近日對政府在目前情況仍繼續要求開設首長級職位甚有保留，明白議員的關注，決定撤回所有正待審批的人事編制建議，逐一重新審視。若確定有極大需要，也只應先設立有時限的編外職位處理相關事務。

【11:20】

林鄭月娥指出，據《基本法》第99條，公務員必須盡忠職守，對香港特區政府負責。特區政府已明確，所有由今年7月1日起入職的公務員須經簽署聲明，確認擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區和對香港特區政府負責。至於其他現職公務員，公務員事務局局長稍後會公布具體落實方法。

【11:15】

關於推動粵港澳大灣區（大灣區）發展，中央通過24項大灣區政策措施，林鄭月娥指出中央支持在今年年底前全面落實早前經粵港澳大灣區建設領導小組原則上通過的24項政策措施，繼早前在稅務優惠、購買房屋便利、青年創業支援、科技經費「過河」、律師和建築專業服務開放等已落實的措施，近期將出台的有容許在大灣區內地城市的指定港資醫療機構使用已在香港註冊的藥物和常用的醫療儀器、放寬內地人類遺傳資源過境香港作研究用途、在港珠澳大橋實施「港車北上」的便利和加快落實「跨境理財通」。

【11:10】

林鄭月娥指出，發表《2019年施政報告》以來，過去一年，香港經歷了前所未有的嚴峻挑戰，新冠疫情肆虐，加上因去年下半年社會動盪對商業活動的影響，本港經濟急速下滑，失業率持續上升，各行各業大受打擊。隨着今年6月30日《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）頒布實施，社會恢復穩定，但經濟復甦的路看來仍是荊棘滿途。

【11:00】

林鄭月娥出席立法會發表任內第四份《施政報告》，她指過去一年多，香港經歷了前所未有的多重打擊，例如因「修例風波」和其他反抗政權行為而發生的社會動亂、因新冠疫情肆虐而引致的經濟萎縮和失業率上升、因境外勢力干預而出現的危害國家安全行為，嚴重損害特區的社會穩定、窒礙經濟發展、破壞香港的國際形象，社會付出了沉重代價。在這個環境下，市民焦慮不安，甚至對前景失去信心，如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是這份《施政報告》的首要目的。

【09:30】

消息指施政報告建議改革中學通識科，評分模式將進行簡化，，除縮減課程內容外，在新安排下，相關部門將主動向學校提供合適的書目，若學校堅持自選書目，校方須事先把擬用書目送交審批並獲批准才能使用，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋