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【袁張聯婚】張寶兒發放多張靚婚照　袁偉豪陀飛輪價錢夠做買樓首期【多圖】

娛樂 10:13 2020/11/25

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

袁偉豪張寶兒結婚。

TVB藝員袁偉豪和張寶兒昨日（11月24日）在清水灣愛巢簽字結婚，並在新居會所舉行結婚晚宴，張寶兒更戴7對巨型龍鳳鈪出嫁，而袁偉豪婚禮手上名錶夠做買樓首期，二人結婚行頭絕不惹少。

行頭夠做首期

袁偉豪和張寶兒發放的照片可見，一對新人在昨天早上跟足傳統穿上中式禮服，張寶兒戴上3對巨型龍鳳鈪，頸上掛上4對龍鳳鈪，充滿派頭。

昨晚二人以西式禮服禮服見傳媒，當中Cyrus Watches港澳區代言人的袁偉豪，腕上戴的瑞士名牌Cyrus Klepcys Vertical Tourbillon陀飛輪名錶，在2020年市價約150萬元，夠做一層樓的首期。

【袁張聯婚】張寶兒戴7對巨型龍鳳鈪出嫁　袁偉豪跟足傳統穿中式禮服簽字

袁偉豪和張寶兒昨日（11月24日）在清水灣愛巢簽字結婚。

【袁張聯婚】袁偉豪今娶張寶兒成億萬駙馬　新郎哥Ben簽字後進駐7千萬愛巢

疫情打亂南非之旅

因為疫情關係，袁偉豪和張寶兒暫未有度蜜月的計劃，袁偉豪希望pre wedding的照片可到南非拍攝，但疫情處問題未能處理，只能在香港拍攝，一切見步行步。

    點擊圖片放大
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昨晚張寶兒IG亦公開在仙后餐廳拍攝的結婚相，並配文：「多謝大家的祝福﻿，先分享一些prewedding相。﻿」

早前二人聯名以近7千萬元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。在婚宴過後，二人將搬入新居過新婚生活。

二人拍攝旅遊節目認識。（張寶兒IG）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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