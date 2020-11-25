【新冠肺炎】源頭不明個案涉多名家庭主婦及外傭　市民街市買餸必學9招防疫自保

▲ 市民街市買餸必學9招防疫自保。

本港新冠肺炎疫情似有反彈之勢，昨新增69宗本地感染個案，其中10宗為源頭不明，涉及多名家庭主婦及1名外傭。市民到街市買餸時務必小心，做好防疫9式保護自己。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增的10宗源頭不明個案涉及患者分布在多個地區，包括沙田、將軍澳、北角、大圍、屯門、上水等。其中有4名家庭主婦、1名為外傭：

詳細個案如下：

個案編號：5718 74歲女士，居將軍澳的家庭主婦

個案編號：5720 38歲女士，居港島的外傭

個案編號：5727 69歲女士，居大圍的家庭主婦

個案編號：5749 61歲女士，居屯門良景邨的家庭主婦，於屯門工作

個案編號：5763 49歲女士，居石硤尾的家庭主婦

同場加映日常活動感染風險及新冠病毒存活時間。：

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食物安全中心建議，市民去超市或街市買包裝食物或買餸時，要注意以下事項：

1. 佩戴外科口罩

2. 盡量與他人保持社交距離，不要企得太近

3. 觸摸完頻密接觸點（如購物車、購物籃、雪櫃門柄等）後，要用清水及梘液或酒精搓手液徹底清潔雙手，搓手最少20秒

4. 購物期間，應該避免觸摸眼、口同鼻

5. 盡量使用非觸式付款方法（如：信用卡、手機應用程式等）

6. 回家放好食物後，徹底清潔雙手，用清水及梘液搓手最少20秒

7. 如有需要，可清潔環保購物袋

8. 正確清潔、消毒包裝方法

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物都被很多人接觸過，所以任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，並要有足夠的時間停留。因為如是噴灑物件，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。

9. 清潔食物如水果、雞蛋

曾祈殷又指，食物中的水果、雞蛋，都要用水沖洗，水果可以用70℃的滾水沖超過5分鐘，盡量不要吃半生熟的蛋，盡量吃熟的食物。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超也表示，雖然現時出入超市都會戴口罩，在正常情形下從飛沫傳播風險不高，但水果常被人用手摸。故建議買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。

清潔、消毒鈔票？

有市民或會擔心鈔票殘留病毒而想清潔銀紙，TOPick曾訪問香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士），了解如何消毒鈔票。他表示以下兩種方式都能有效消毒：

紫外光消毒：直接用紫外光照射鈔票，但所用儀器必須是醫用專業消毒或治療機，另消毒廚櫃用的儀器亦可。

噴酒精：向鈔票噴酒精也是有效的方法，但注意消毒時要遠離火種，而用完酒精後不要擦拭身體。

不過K Kwong直言，鈔票表面太污糟，與其消毒銀紙，其實日常接觸得最多的手機、八達通、鎖匙等個人物品，更需要消毒。

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責任編輯：楊宛茜