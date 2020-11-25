【新冠肺炎】消息：今日新增約86宗確診個案 再創3個月以來單日新高
社會 11:45 2020/11/25
本港新冠肺炎疫情急速惡化，消息指今日（25日）新增約86宗確診個案，預料再創3個月以來單日新高。
衞生防護中心昨日（24日）公布，新增80宗確診個案，其中69宗為本地個案，包括10宗感染源頭不明個案。患者居於全港多個地區，包括沙田、將軍澳、北角、大圍、屯門、上水等，其中涉及一名47歲女士（個案編號：5704），為沙田海港燒鵝海鮮酒家的樓面員工。詳情即看：【下一頁】
另外亦59宗與早前個案有關，54宗與跳舞群組有關，連同早前該群組的133宗個案，群組累計187宗個案，詳情即看：【下一頁】
中心昨晚公布確診患者居住大廈名單，遍布全港各區，其中涉及多個豪宅單位，包括淺水灣麗景園、半山花園台、跑馬地樂景園等。詳情即看：【下一頁】
此外，TVB人事部昨日（24日）向員工發內部通告指，藝人蕭正楠於為MyTV super在一間食肆中拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員被確診為新冠肺炎患者，蕭正楠亦因此列為密切接觸者，被安排接受強制檢疫。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳子謙