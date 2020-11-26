邊款消毒產品成分天然安全兼有效 一文教你選購貼士

疫情下消毒產品大行其道，但不少產品含氯化學物或有害化學成分，刺激皮膚之外，長期使用更可能會對人體有害，究竟甚麼產品才信得過？加上冬天臨近，第四波疫情開始爆發，情況可能更為嚴峻，因此更要慎選消毒產品作戰！現時市面上有更多選擇，例如一些天然消毒產品，有效殺菌之餘，亦不傷皮膚和身體。

當然，除了靠充足的個人防護措施外，辦公室、公共場所等的消毒同樣不可或缺，究竟學校可如何保障學生？ 企業可如何保障員工？娛樂場所、公共場所等該配備甚麼消毒設施？

早前衛生防護中心就坊間的消毒措施發出指引，並表示噴灑含氯溶液等化學物質對人有毒，可能會刺激眼睛和皮膚，而吸入這類物質可能會導致支氣管痙攣，並可能會造成噁心和嘔吐等。事實上，經過接近一年的防疫生活，大家對消毒用品的質素和可靠性都愈趨嚴格，很多企業和市民都在搜羅天然有效且不傷皮膚的消毒用品。由香港研發及製造的AQUA PRO+TECH產品不含酒精、氯化合物或有害化學物，有效成分為超強離子純水及0.02% FDA認可食用級碳酸鉀（Food-Grade Potassium Carbonate），產品已獲多項歐盟及美國國際標準認證，而其智能測溫消毒站更能於瞬間作全身消毒及體溫檢測（可加配），可說是企業防疫精明之選！

▲ 不含酒精、不含重金屬、不含氯化合物、不含次氯酸及不刺激皮膚，AQUA PRO+TECH智能消毒站有效殺滅99.99%病毒細菌（包括新冠病毒）。

特強離子技術安全殺菌

AQUA PRO+TECH消毒液透過超強離子與細菌病毒之間的正負極互相吸附滲透，刺破病菌細胞壁膜，破壞細胞核，使其蛋白酶、核糖核酸（RNA）及脱氧核醣核酸（DNA）失去活性，能有效殺滅病毒及細菌，包括新冠病毒 (COVID-19)，亦不會對人體及環境造成傷害。產品更已通過多項國際標準，包括歐盟EN14476、EN1276、美國國際標準ASTM E-1052、ASTM E-2315測試及OECD 439安全標準測試。

AQUA PRO+TECH消毒液使用符合安全標準的食用級碳酸鉀，用以製造消毒液的有效成分 - 氫氧根離子，作殺滅細菌病毒之用。而食用級碳酸鉀亦於日常生活中不時會接觸到，好像朱古力、麵條、粉粿、月餅等都會加入適量食用級碳酸鉀作食物添加劑。

智能消毒站消毒過程只需7秒 方便快捷

AQUA PRO+TECH智能消毒站方便易用，它的三孔噴口設計令噴霧更均勻地覆蓋全身約90%，整個消毒過程更只需7秒。而智能消毒站可配備測溫消毒功雙智能系統，包括體感熱成像測溫系統及無需觸碰感應以啟動消毒程序，安全方便。無論是辦公室、學校、老人院、餐廳、娛樂場所，還是商場、商廈、街市、車站及其他公共場所，均十分適用，因此智能消毒站自推出後便深受企業支持，當中包括愛護動物協會、半島酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港賽馬會、朗豪坊、政府部門及各大私營企業。



▲ 智能消毒站自推出後便吸引政府部門及各大私營企業歡迎。

皮膚敏感或濕疹人士適用

雖然經常消毒幾乎成為每個人的抗疫日常，但對皮膚易敏感或患有濕疹的人士來說，難免會擔心消毒用品含有害化學物質或酒精等致敏成分。其實除了消毒站，AQUA PRO＋TECH亦推出了不同大小的便攜噴霧，由於成分天然，完全没有酒精成分，不含MIT及防腐劑，無色無味，非常適合皮膚敏感（如濕疹）人士，亦是嬰幼兒、孕婦對抗病毒的新選擇！



▲ 除了300ML的大枝噴霧樽裝，亦有60ML的細支輕便裝及10ML的細細支裝，另設1,000ML環保補充裝可供選購。

▲ 噴霧用途多元，可用於寵物或家居消毒清潔，淨化空氣，也可在任何公共場所或工作間消毒清潔。

▲ 室內可設定時自動消毒滅菌噴霧機，建立全天候無間斷的家居防疫保護。

AQUA PRO+TECH消毒滅菌噴霧可直接噴於家居日常用品、衣物服飾、空氣、身體及手部，亦可於日常外出作消毒清潔之用，如噴於公共座椅、門把、桌面、手機等。另外，噴霧亦可作免洗消毒搓手液之用，溫和防敏，即使經常搓手也不會引致皮膚乾燥或不適。不少人用過後都讚好，以下為部分用家的使用後的分享。

「認識我嘅都知我手腳啲皮膚有幾垃圾，啲濕疹有幾勁㗎啦！但係呢排轉天氣，再加係咁要用酒精消毒對手，我啲皮膚真係頂唔住啦，開始會紅，仲會甩哂皮，搽幾多handcream都搞唔掂。不過好彩，我宜家轉咗用嘅消毒噴霧，最最最最重點係抗敏感！嬰幼兒、孕婦同埋皮膚敏感人士（如濕疹，啫係我呀）都可以使用，無論係噴在空氣、人體或者寵物身上都絕對放心。」——阿強



足本分享：https://www.instagram.com/p/B_T2AbWAoWq/?igshid=12q6ml926wn1x

「因為屋企有小石頭小花妹妹同毛毛嘅關係，喺疫情中我選用嘅消毒用品一定非常小心和謹慎！如果長期使用有侵害性的化學物，恐怕除了殺滅病菌外，更加會對他們造成慢性傷害同影響……所以安全又有效的消毒劑對我來講是很重要的！」——空姐媽媽

足本分享：https://www.facebook.com/flyingmamalilrock/posts/821957288291699

「AQUA PRO＋TECH 智能消毒站」企業方案

專綫：WhatsApp + 852 9425 6346或按https://wa.me/85294256346

網頁：https://bit.ly/3fssuOW

購買更多產品： https://aquaprotech.com.hk/shop/

（資料由客戶提供）