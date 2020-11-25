【霸佔通道】8旬奶奶瞓梯間板間房10多年　新抱稱住所太逼：家裡住了4代人

▲ 新抱稱住所太逼，只能讓奶奶在樓梯間睡覺。

住宅大廈的樓梯是走火通道，若被堵塞，一旦有意外發生，後果不堪設想。然而，上海有一名8旬老婦，卻在樓梯搭建板間房，堆滿雜物，住在同一幢樓的新抱表示，因家中已有4代人居住，空間不足之下只能讓奶奶在樓梯睡覺。

據中國媒體報道，上海一名婦人湯女士近日向媒體投訴，她家住7樓頂層，再向上走就是通向天台的通道，但這公共空間卻長期遭鄰居佔據，堆滿雜物和傢俱，晚上更有一名8旬老婦在通道的板間房睡覺。

▲ 洪婆婆長期居於樓梯的板間房。（影片截圖）

樓梯間堆滿雜物

從影片可見，樓梯放滿鞋子、椅子、甚至樟木大箱子，更架設了木樑掛上紙袋、紙箱等雜物，還有一堆箱子堆積得歪歪斜斜，看上去搖搖欲墜。而丙往上的通道，更用木板搭建了一個板間房。

而8旬的洪婆婆就是這板間房的主人，她平日白天與家人生活在701室，晚上則獨自一人睡在違建的板間房中。同層的湯女士看到家門口如此雜亂，十分不好受，而且這些雜物有不少是易燃物，安全隱患不小，多次投訴卻無疾而終。

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新抱：家裡無位

洪婆婆的新抱表示，知道霸佔公共空間是違法，但也是無奈之舉，家裡沒有給奶奶住的地方，待奶奶百年後就把違規的板間房拆掉。

我就3000多元的退休工資，我這裡住了4代人。

湯女士其後到當地居委會尋求協助，經過調解後，洪婆婆家人已承諾2個月內將樓梯通道的雜物清除，而居委會亦為洪婆婆提供申請廉租房的資訊。

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責任編輯：王明芳