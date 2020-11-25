【醫生爸媽】從小避免「孩子只說英語」 醫生媽媽：「語言」是文化最要緊部分

▲ 只有與孩子擁有共同母語，才有機會培養出相近的價值觀。

身邊愈來愈多家庭，夫婦倆俱土生土長本地人，粵語、普通話字正腔圓，但他們的孩子卻只肯說英語；即使父母或長輩向他們說中文，他們亦只會用英語回答。對於這種奇怪現象，我一直納悶：難道這些父母看不出箇中問題所在嗎？孩子的「母語」跟父母迥然不同，真的沒關係嗎？

我早已察覺社會有此趨勢，打從孩子出生，就小心翼翼、挖空心思，避免我家出現「孩子只說英語」的情況。先不談「現今學校愈來愈注重中文教育」、「中文對新一代的工作前途有無比重要性」等非常實際的原因，也不論我對「中國語文之深度與優美」的情意結；作為母親，只是很純粹地、深切地希望，與孩子建立密切無間的關係。只有與孩子擁有共同母語，才有機會培養出相近的價值觀，在精神上作完全的溝通，在許多事情觀點上可以心領神會。

難道我的英語不夠流利嗎？不。但有些思想哲學，無論如何是繙譯不來的。我讀過用英語寫的中國哲學、歷史、文化研究，很失望，始終「得其意而不得其神」，當中微妙處，外國人或永遠無法領略。

舉例：孝順。孝順的英文是甚麽？相信很少「英語人」會注意到，始終西方社會對這方面概念較薄弱，而中國卻「百行孝為先」。說英語的孩子，終其一生，能否徹底理解中國式的「孝順」觀念呢？相反，說中文的孩子，即使不用特別強調，也會自然而然地明白「孝」何所指及其重要性。其他中國人着重的，像「禮」、「義」，更無法被繙譯得傳神；只可意會，不可（以外語）言詮。

我不是堅執地要求自己孩子做個「忠孝節義」的人。我只是想，當面對某些大事情時，我和孩子可打從心底、切實地互相懂得對方的思維和立場；而非兩個文化根基千差萬別的人，像陌生外國朋友般在「雞同鴨講」。

我並非說西方的價值觀不好，他們的確有許多出色的思想值得學習。但是「母語」卻是另一回事：「語言」是民族文化最要緊的部分，直接影響一個人的思維想法和待人處世方式；無論將來身處何地，都難以改變從小根深柢固的價值觀。「語言」的影響力不容被低估，除非你真是放棄跟兒女同聲同氣了；在這方面，我是有點執着的。