【周星馳于文鳳案】周星馳現身高等法院作供庭外「爆金句」　關心記者最近工作又 透露疫情下「連澳門都去唔到」

▲ 影星周星馳今早到高院作供。（資料圖片）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討分紅案件今（25日）於高等法院續審。被控的周星馳今早10時出庭作供，周星馳今早約9時半前到達高等法院大樓，據了解，周星馳經停車場入口直接進入高等法院，大批傳媒早已在法院外守候均撲空。一頭銀髮的周星馳身穿黑色外套，架上眼鏡，記者問及為何不讓記者拍照時，周表示「今日無化妝」，並無厘頭反問記者「點呀，你最近忙啲咩」。

周星馳約於9時半前到達法院大樓，記者與周一同乘升降機時問及其心情是否緊張時，周表示「無乜嘢」，周表示並非首次到法庭，但未想及何時曾到過法庭。記者問及對法庭感覺如何，周回應「舊啲囉，係咪要裝修下」。

疫情下周星馳表示「邊度都去唔到」，若疫情過後，周星馳坦言最想去澳門，他認為「澳門都去唔到，就真係邊度都去唔到」。周星馳步入法庭後，即由律師引領到證人台就座，記者著律師提醒周星馳作供時盡量大聲，周即轉頭向坐在其身面的記者表示，「咁我想擰過來得唔得」。

案件於上周三（18日）開審，原告于文鳳一方案情昨（24日）完結，答辯人周星馳一方今展開案情，並先由周星馳出庭作供。由於預料有大批傳媒採訪，司法機構作出採訪安排，預留14個座位予傳媒，並須於開庭前先領籌後才入座。

周星馳今早先由其代表資深大律師文本立主問，之後便由代表于文鳳的前律政司司長、資深大律師袁國強盤問，必定觸及周星馳與于文鳳之關係，相信為周星馳首次於公開場合提及與于文鳳之關係。

案件緣於周星馳遭前女友于文鳳於2012年及2017年入稟高等法院，指周未有支付由她推薦投資的物業分紅等約逾7,000萬元，涉及投資項目包括天比高12號獨立屋、3個比華利山獨立屋及5個停車場，以及投資基金所獲利潤，是次入稟披露了兩人長達13年的情侶關係於2010年告終。

于文鳳早前作供時曾提及周星馳於2012年聖誕節提議送單車作聖誕禮物，但于則要求周就投資成功獲利分紅10%，並指周表示「OK」。惟周的代表律師則指，是周於山頂大宅露台與于閒談時主動提及給于投資獲利分紅10%，說法只涉男女關係之間的情話，不涉任何商業或法律關係。預料周作供時將被問及有關議題。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧