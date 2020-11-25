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【#後生仔傾吓偈】馮盈盈暗諷雙面人自食惡果　江嘉敏疑被影射4字回應FYY

娛樂 10:49 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

馮盈盈節目談「雙面人」的看法。

馮盈盈（FYY）跟江嘉敏曾是好姊妹，但早前有傳盈盈上賭王公子何猷亨豪華遊艇出海開P後跟江嘉敏反目，二人雖不直接承接不和，但上周盈盈和江嘉敏被發現在台慶夜同場互不交流，令不和事件再度升溫。而日前FYY上《#後生仔傾吓偈》大談雙面人，網民就指似是暗諷江嘉敏。

早前《#後生仔傾吓偈》以「雙面人」做主題，馮盈盈就高談闊論，稱：「雙面人問我最清楚，對住你一個樣，對其他人又另一個樣。事事都批評的人，一定自己都有那種特質，例如指人貪錢，那這個人自己一定貪錢，有種人得不唔想要的事，就要特別提出。」

【富貴港姐】馮盈盈逐點反擊非富豪新寵　自爆跟TVB簽十年長約：被重用好合理

盈盈在節目講雙面人行為。（影片截圖）

暗諷雙面人自食惡果

主持陸浩明即問：「即是話你黐富二代的人，自己一定想黐富二代？」

馮盈盈回答：「本身有此特質，才會特別提起。由得他們繼續講，反正我沒做這些事。」

講到可能是富二代喜歡跟靚女交往，馮盈盈稱：「如果有此言行舉止一定有人知，自然有一日會為自己做的事帶來後果。不需要跟他操心，好像跟對方同一層次，爭論誰是誰非。」

台慶夜盈盈跟江嘉敏被指互不交流。（經濟日報圖片）

FYY的言論，網民解讀是衝著早前盈盈出席船P後，疑被江嘉敏不和而講，事緣馮盈盈當時指是江嘉敏邀她上船，而江嘉敏就回應指馮盈盈很多人追，不用她介紹，各執一詞傳令二人的姊妹情大受影響。

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而上周台慶大合照時，FYY跟江嘉敏被安排站同一行，也被指二人互不交談。

江嘉敏盛裝出席台慶。（取自IG）

對於盈盈所講的雙面人，疑直指江嘉敏，江嘉敏回覆傳媒指：「報導中部分不是係FYY所講，故不作回應，對於盈盈指雙面人會承受惡果，江嘉敏表示十分同意，稱：「講得好啱！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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