【新冠肺炎】曾祈殷料未來兩周確診數字仍會上升　倡跳舞群組人士重複檢測

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（經濟日報資料圖片）

本港疫情進行第四波，其中「跳舞群組」至今累計187人確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，第四波的疫情比第三波更急速及兇猛，預料未來兩周的確診數字會仍然上升。

曾祈殷今早（25日）接受電台訪問時指，跳舞群組的人士即使現時驗出對病毒呈陰性反應，但仍然「未穩陣」，仍有可能有人未病發，建議有關人士應重複檢測。

至於港府昨日就疫情收緊防疫措施，包括關閉酒吧、夜總會等場所，他表示，有關措施是要釋出訊號，說明市民在非常時期，應該減少非必要社交活動。然而，部分場所，如卡拉OK及麻雀館等毋須關閉，或會令人覺得有關活動沒有風險，於是一窩峰前往消遣。

他又認為，所有參加康文署場舉辦的活動的參加者，均應佩戴口罩，否則市民難以清晰了解「政府把尺」，而執法者亦會難以界定甚麼是違法行為。

港府近日推出「安心出行」，他認為有關應用程式可有助追蹤密切接觸者，政府可以考慮果斷強制市民使用有關應用程式。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩