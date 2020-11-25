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【拆彈專家2】爆破以外的浪漫　倪妮與劉德華談情擁吻感忐忑

娛樂 11:13 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

倪妮孖劉德華談情。

由寰宇投資、邱禮濤執導、兩大影帝劉德華及劉青雲主演的《拆彈專家2》即將於年底上映，除了多個大型爆破及動作場面成為新片焦點，首次來港拍攝的內地女星倪妮與劉德華的感情線亦甚有睇頭，一場深情擁吻戲更令倪妮十分難忘。

【拆彈專家2】劉青雲孭70磅裝備盡展專業　跟劉德華+謝君豪大鬥演技

（《拆彈專家2》劇照）

華仔和倪妮在戲中的感情經歷高低起跌，離離合合，二人於灣仔天橋的一場感情戲中，劉德華要向倪妮「交代」，講到眼有淚光，催前擁抱對方，情到濃時更深情一吻。

首次談情就有親吻鏡頭，劉德華不禁自爆早已「看上」倪妮，今次終於緣分來到，他說︰「很久以前已經希望有機會合作，上次沒法促成，是緣分未到。

（《拆彈專家2》劇照）

來到《拆彈專家2》，這一次角色需要在各方面都平衡的演員，我也不知道她能不能達到穩定狀況，但看她每一方面都掌控得很好。」

欣賞華仔期待合作

提到二人的淵源，倪妮回想起是2012年首次來港出席「亞洲電影節」，當時獲得「最佳新人」的她便是由劉德華頒獎，她說︰「這是我們緣份的源頭，只要知道是跟他合作，我肯定會過來，因為華仔是我非常欣賞的演員，一直都希望跟他學習。」

（《拆彈專家2》劇照）

講到跟劉德華拍感情戲，倪妮笑言非常忐忑︰「因為之前二人不太熟，但開始拍攝時便要跟對方拍不少內心戲，記得第一場戲在車內拍攝，心裡滿是忐忑，但試戲時看到他的眼晴便有感覺。」

她又坦言難忘天橋談情的一幕︰「那場戲看到華仔眼有淚光，心裡便很難受，他讓我感受到內心的情感。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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