【房屋政策】政府已覓330公頃土地興建31.6萬伙公營房屋　東涌古洞及粉嶺北成供應來源

▲ 古洞新發展區將發展公營房屋，是未來十年的主要供應來源之一。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，焦點是中央惠港措施。其中在本地住屋政策方面，林鄭宣布政府已覓得330公頃土地，主要來自東涌、古洞北╱粉嶺北、洪水橋等新發展區的農地和棕地，興建31.6萬個公營房屋單位，滿足《長遠房屋策略》未來十年的公營房屋單位需求。

資助出售房屋供應方面，政府稱正在推售的柴灣及青衣綠置居正在選樓，下一年度的「綠置居」約4,700個單位將押後到明年分期出售，當中首批約2,100個單位預計於明年5月推出。至於約700伙「租置公屋」貨尾單位，將與下一期「綠置居」一併推售。詳情即睇：【下一頁】

林鄭又稱，房委會已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保存到超逾2022年並不符合成本效益。房委會策劃小組已決定於2022年年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建。如獲放寬有關規劃限制，預計可提供約1,600個單位。

另外就房委會正研究重建旗下6個工廠大廈為公營房屋，初步結果顯示，其中3幅用地可用作發展公營房屋。房委會預計於2021年第一季完成所需研究，隨後會進行改劃土地程序，估計可於2031年提供合共超過3,000個公營房屋單位。

至於深水埗大坑西邨重建計劃，平民屋宇有限公司已與市建局達成合作，推展重建計劃意向。按雙方初步估算，重建後的大坑西邨項目，可提供超過3,300個單位，較現時的1,600個單位增加約一倍。

林鄭又指，新冠疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業危機，政府會實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途。運房局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，務求短時間內推出，以增加過渡性房屋的供應。

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記者：吳卓峰