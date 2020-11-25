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【施政報告2020】中央預留內地研發或生產疫苗供港市民使用　本港或再推大規模社區檢測達至「清零」目標

社會 11:52 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

特首林鄭月娥指中央已預留內地研發或生產疫苗供港市民使用。

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐，林鄭指，中央政府為支持香港確保疫苗供應，已預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用；另除要求高風險羣組接受強制檢測，本港或會再次推行大規模的社區檢測，務求達至「清零」目標，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。

林鄭續指，新冠肺炎2020年為人類帶來前所未有的公共衞生危機，本港在接近一年的抗疫過程中，一直嚴陣以待，不敢鬆懈。中央政府為支持香港確保疫苗供應，同意在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用；至於市民關心的便利通關安排，中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來。

另外，她強調面對反覆的疫情，市民絕不能掉以輕心，由於近日社區中不明源頭的確診個案或羣組感染再次出現，故需採取一切「外防輸入、內防反彈」的措施嚴控疫情。除了外防輸入方面外，為切斷病毒的社區傳播方面，已要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或再次推行大規模的社區檢測，力爭在得到廣大市民的支持和配合下達至「清零」，期望可早日符合恢復兩地人員往來的目標。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

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記者：郭詩詩

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