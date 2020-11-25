【新冠肺炎】一文睇清患者到訪行蹤　有患者曾到海洋公園屯門新墟等多區街市上榜

本港昨日（11月24日） 新增80宗新冠肺炎確診個案，其中69宗為本地個案，包括10宗感染源頭不明個案。衞生防護中心公布確診患者行蹤，其中有患者於11月19日曾到訪海洋公園；另上環、土瓜灣、屯門新墟等多區街市上榜。

署方昨晚更新確診者曾到訪的食肆、商場及大廈等行蹤，其中個案編號：5741，是一名55歲女士，居沙田樹德樓，她曾於11月19日到訪海洋公園。

而昨新增69宗本地感染個案，其中10宗為源頭不明，涉及多名家庭主婦及1名外傭，其中上環、土瓜灣、屯門新墟等多區街市上榜。

同場加映日常活動感染風險及新冠病毒存活時間：

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詳細個案如下：

一名69歲香港女子（個案編號5723），居屯門順風圍，她11月20日曾到訪利群商業大廈、11月21日曾到訪屯門新墟街市。

一名69歲香港女子（個案編號5663），居九龍城晨樂大廈，她11月19日曾到訪土瓜灣街市。

一名53歲香港男子（個案編號5597），他11月19日曾到訪上環街市及熟食中心。

一名42歲香港男子（個案編號5427），曾到訪葵青光輝大廈雲貴軒米線專門店、觀塘信和工商中心信和食堂、觀塘國際展貿中心台灣麵、葵青葵涌商場街市。

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責任編輯：黃存新