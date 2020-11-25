【好人好事】大埔男童遭頑童搶走心愛超人卡　港媽心痛：靠搶靠呃會出事

▲ 大埔一名8歲男童和母親到萬家歡兒童場玩超人卡機，遭一名頑童搶去心愛卡牌，及後店家送贈同款卡牌安慰。

遊樂場本應是帶給小朋友歡樂的地方，日前在大埔萬家歡兒童場卻發生一宗不愉快事件。一名8歲男童和母親到該遊樂場玩超人卡機，遭一名頑童搶了價值$250的「神主牌時王」卡。店家得悉事件之後，尋找同款卡牌送贈給小朋友，令男童重拾歡顏。

頑童搶卡後逃去

事件發生在上星期五（20日），當日男童母親曾在Facebook群組「Tai Po 大埔」求助，指兒子在專注玩超人卡機時，旁邊一名「大概小四、小五嘅小朋友，趁我仔局game未玩完，忽然伸手搶左我仔仲玩緊果張$250嘅卡就走出門口。」

由於事發突然，男童來不及反應，急忙收起卡槽另外兩張卡，以防再被人搶走，才追出門口，可是搶卡者已走遠。港媽指該名小朋友在偷卡之前已經不斷表示卡牌「好少有啊，抽都抽唔到啊！」，只是想不到他竟然明目張膽搶去兒子的卡牌。

店家送同款卡牌安慰

大埔萬家歡兒童場在Facebook專頁發文，指店家得悉事件之後，職員協助處理。為了讓男童重拾歡樂，職員在各大平台尋找同款卡牌，並在日前送給男童以表心意，同時邀請該小朋友免費參加一次12月舉辨的夾公仔大賽，一同玩樂。

男童母親指兒子知道店家送卡後，「終於氹到呀仔重臨傷心地，竟然送返一張一模一樣嘅卡俾呀仔，真係估唔到呢間公司對小朋友咁有心！因為要搵呢張卡都唔容易，數量好少咯！我同呀仔都覺得好夢幻呀」。

這位媽媽又教導兒子，「靠自己努力得到嘅先係最好。靠搶靠呃，終有一日出事嫁！」

店家斥責，擅取他人財物的小朋友形同盜竊，希望該名擅取他人財物的小朋友或其家長發現後，能盡快物歸原主。店方稱，了解失卡小朋友的心情，亦為在遊樂場發生不愉快事件而致歉。

不少網民得悉店家的補償行動之後，都大讚店家「好有愛」，指小朋友「真係好開心，由心笑出嚟」。

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責任編輯：王明芳