【施政報告2020】中央通過24項大灣區政策措施　內地港資醫療機構可用港註冊藥物

▲ 林鄭月娥表示，中央支持今年年底前全面落實早前經大灣區建設領導小組原則上通過的24項政策措施。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，她指於本月3日至7日率領政府代表團訪問北京、廣州和深圳，進行了深入的交流，獲得非常正面的回應，在推動粵港澳大灣區（大灣區）發展，中央支持在今年年底前全面落實早前經粵港澳大灣區建設領導小組原則上通過的24項政策措施。

她表示，近期將出台的有容許在大灣區內地城市的指定港資醫療機構使用已在香港註冊的藥物和常用的醫療儀器、放寬內地人類遺傳資源過境香港作研究用途、在港珠澳大橋實施「港車北上」的便利和加快落實「跨境理財通」。

至於鞏固和提升香港國際金融中心，中央支持深化兩地金融互聯互通，逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入標的。

林鄭月娥又指，中央支持香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場羣。中央亦支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

中央支持香港深化與深圳合作，優化落馬洲╱皇崗口岸，在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區超過20公頃土地作其他用途，並於稍後進一步共同探討羅湖口岸的優化。在參考了港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。

關於防疫抗疫，中央支持並要求香港特區政府採取一切「外防輸入、內防反彈」的必要措施，在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來，並支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

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記者：陳子謙