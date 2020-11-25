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【噁心住客】天水圍住戶連日擲糞樽落街恐播毒　鄰居聞惡臭崩潰：個樽仲要穿咗

健康 12:01 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

天水圍住戶連日擲糞樽落街，鄰居聞惡臭崩潰。

極度噁心，一名天水圍居民近日發現，家中長期飄入臭味，開窗一看，在晾衫架上驚見裝有糞便的水樽，引發網上熱烈討論，批評該住戶行為。新冠肺炎疫情反覆，香港中文大學醫學院早前分析患者糞便樣本，發現糞便樣具有傳播病毒風險，恐有播毒之嫌。

據Facebook群組「天水圍友」，一名男網民周一（23日）發帖，表示家中近日長期傳來惡臭，開窗一看發現晾衫架上有一個塑膠水樽，懷疑裝著糞便。因水樽有破洞，導致臭味傳出：

帖文引來網民議論紛紛：「佢點放入去個樽」、「好冇公德心」、「心理同生理都唔平衡」。有網民就慨嘆：「除非住好高層， 唔係打死都唔會晾衫出街」

糞便可傳播新冠肺炎病毒

中大醫學院早前曾分析本港14名確診病人超過300個樣本，包括病人的痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便，發現所有病人的冀便樣本均帶有病毒。

研究發現，不論患者的病情輕重，所有人的糞便樣本被驗出帶有病毒。中大呼吸系統學講座教授許樹昌解釋，帶病毒的糞便可以污染環境，其他人便有機會因接觸受污染的環境後觸摸眼或口鼻，令病毒入侵黏膜而受感染。

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責任編輯：羅嘉欣

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