【細菌溫床】耳筒用一小時含菌量激增700倍　AirPods超療癒清潔過程全面睇

▲ AirPods和手機充電孔清潔過程全面睇。

日常生活中暗藏邋遢，不可不防。最近外國一間手機維修公司分享影片，透過放大鏡頭一看，連接手機線的充電孔、AirPods耳筒位置，原來堆滿皮屑污垢，需要定時清洗。

綜合外國媒體報道，愛爾蘭手機維修公司「PhoneFixCraft」在網上公開連串維修手機的影片，意外發現手機充電孔充斥不明泛黃污垢，以及一堆看似積存已久的塵屑，令工作人員也不禁戲稱為「手機肚臍」。

點撃下圖睇清潔全過程：

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而除了充電孔外，透過放大一看，AirPods耳筒表面亦覆蓋一層看似黏膩的黃色耳垢，其中又以耳筒邊角位積存最多污垢。工作人員噴灑清潔劑，再用器具清除污漬，令耳機還原，光潔如新。

過程相當療癒，點撃睇下圖：

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英國《每日郵報》曾引述清潔服務預訂網站Hassle.com資料，羅列10件辦公室最污糟物件，其中之一包括耳機。報道指出，耳筒上有毛髮纖維、汗水和耳垢，可引致紅疹甚至感染頭蝨，使用一小時後，含菌量即時激增700倍。

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責任編輯︰羅嘉欣