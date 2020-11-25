  • 25°C
香港時間 : 20201125日 (週三) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細菌溫床】耳筒用一小時含菌量激增700倍　AirPods超療癒清潔過程全面睇

食用安全 12:12 2020/11/25

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

AirPods和手機充電孔清潔過程全面睇。

日常生活中暗藏邋遢，不可不防。最近外國一間手機維修公司分享影片，透過放大鏡頭一看，連接手機線的充電孔、AirPods耳筒位置，原來堆滿皮屑污垢，需要定時清洗。

綜合外國媒體報道，愛爾蘭手機維修公司「PhoneFixCraft」在網上公開連串維修手機的影片，意外發現手機充電孔充斥不明泛黃污垢，以及一堆看似積存已久的塵屑，令工作人員也不禁戲稱為「手機肚臍」。

點撃下圖睇清潔全過程：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

而除了充電孔外，透過放大一看，AirPods耳筒表面亦覆蓋一層看似黏膩的黃色耳垢，其中又以耳筒邊角位積存最多污垢。工作人員噴灑清潔劑，再用器具清除污漬，令耳機還原，光潔如新。

過程相當療癒，點撃睇下圖：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英國《每日郵報》曾引述清潔服務預訂網站Hassle.com資料，羅列10件辦公室最污糟物件，其中之一包括耳機。報道指出，耳筒上有毛髮纖維、汗水和耳垢，可引致紅疹甚至感染頭蝨，使用一小時後，含菌量即時激增700倍。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【酒店Staycation】疫情下酒店自稱「加強清潔」　英國實測揭酒店房內12大高危位恐播毒
14:01 2020/11/16
【酒店Staycation】疫情下酒店自稱「加強清潔」　英國實測揭酒店房內12大高危位恐播毒
【恐怖意外】女童誤吞鈕扣電池燒穿食道亡　實驗揭電池腐蝕全過程
16:19 2020/10/29
【恐怖意外】女童誤吞鈕扣電池燒穿食道亡　實驗揭電池腐蝕全過程
【安全糖果】明治果汁軟糖製作過程全公開　無人造色素使用100%果汁【內附安全糖果清單】
13:09 2020/09/14
【安全糖果】明治果汁軟糖製作過程全公開　無人造色素使用100%果汁【內附安全糖果清單】
病菌及病毒 食用安全 健康問題 智能手機 耳機 AirPods 愛爾蘭 英國

最高瀏覽

【納米工人床】一家四口與外傭住600呎屋　女兒房劏「房中房」工人床勁窄似坐監【多圖】
13:59 2020/11/24
【納米工人床】一家四口與外傭住600呎屋　女兒房劏「房中房」工人床勁窄似坐監【多圖】
【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
00:41 2020/11/24
【新冠肺炎】11月23日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測
19:21 2020/11/24
【新冠肺炎】TVB藝人蕭正楠列密切接觸者須檢疫　曾參與台慶的205名藝人接受病毒檢測