女網紅蘇淼淼遭3賊入屋搶劫　失約360萬元財物

▲ 長沙灣荔枝角道873號一號‧西九龍昨早發生入屋行劫案。（黃傑偉攝）

長沙灣荔枝角道873號一號‧西九龍昨日（24日）上午11時發生入屋行劫案，戶主稱被劫去千萬元財物。消息指女戶主為25歲女網絡紅人蘇淼淼(Cry So)。

事發昨日早上11時， 3名賊人按動門鐘，趁菲籍女傭開門時衝入屋內， 當時屋內只有菲傭、蘇女及其6個月大兒子，賊人先將菲傭用膠紙捆綁雙手，其後再將蘇女母子推回房間，再將女事主手腳以膠紙捆綁， 期間賊人揮拳襲擊其6個月大兒子，迫令女事主交出財物， 賊人搜掠約20分鐘後逃去， 女事主掙脫捆綁後， 到大堂向保安員求助及報警。

警方到場調查後，經女戶主點算， 損失約360萬港元財物，包括2部手提電話 、一部電腦、7隻名貴手錶、給10個手袋， 正追緝3名中國籍男子，3人身高約5呎7吋至5尺10吋，穿深色衫褲，戴黑色口罩及鴨舌帽，案件現列作行劫案處理，交長沙灣警區刑事調查隊跟進， 暫時未有人被捕。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉