【2020聖誕節】星巴克聖誕美食出爐　烤蘋果鮮奶咖啡+派對精緻甜品

▲ 星巴克於今個聖誕推出分享拼盤，於12月開始接受預訂，售價為270元。(餐廳提供)

即將踏入12月，開始進入倒數聖誕節階段了。星巴克今年以烤蘋果為聖誕主題，推出一系列聖誕飲品，還有多款派對甜品及小食拼盤，讓大家可以歡度聖誕節。

星巴克的一系列聖誕節飲品中，包括烤蘋果鮮奶咖啡、烤蘋果冷萃咖啡及烤蘋果氮氣冷萃咖啡，將酸甜風味注入經典鮮奶咖啡中，十分滋味。

烤蘋果鮮奶咖啡(43元/中)，以經典鮮奶咖啡為基調，於特濃咖啡和經蒸煮的幼滑鮮奶中，加入香濃蘋果醬製成。頂層再添上金黃蘋果風味糖漿及綴以蘋果糖，十分清香，為冬日送上一絲甜蜜。

▲ 烤蘋果鮮奶咖啡(43元/中)(餐廳提供)

另一款烤蘋果冷萃咖啡(43元/中)，甜蜜的烤蘋果香氣遇上醇香的冷萃咖啡，為經長時間冷萃、香濃而甘甜的咖啡，帶來一絲香甜的香烤氣息。咖啡頂層覆上豐盈綿密的泡沫、蘋果糖和灑上少許肉桂粉，絲絨般的口感，細呷一口已齒頰留香，充滿甜蜜滋味。

烤蘋果氮氣冷萃咖啡(51元/中)，咖啡經長時間精心的冷萃過程後注入氮氣，製作出豐富綿密的風味層次，這限定的冬日版本更於當中加入帶有香烤風味的蘋果味糖漿，為咖啡添上香甜氣息。咖啡師會在玻璃杯中慢慢地注入氮氣冷萃咖啡，再於綿密的氣泡上灑上蘋果糖和肉桂粉，讓您猶如置身蘋果園之中。

另外，星巴克亦在普天同慶的日子，推出一系列主題甜品，賞心悅目之餘，您亦可與身邊的摰親好友一同感受幸福美味。甜品款式包括抹茶朱古力蛋糕，以聖誕樹的色調為藍本，以濕潤鬆軟的黑森林蛋糕為蛋糕底層，配合香濃的抹茶忌廉。蛋糕中間就加入軟心朱古力，雙倍的朱古力香濃風味完美交織醇茶香氣。頂層加上紅紅的覆盆子脆粒和朱古力牌，色調十分豐富。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而以聖誕樹造型粉墨登場的聖誕樹布朗尼，以黑朱古力製作，帶有香濃可可風味而不膩，並加入合桃增加香烤果仁的風味和口感，面層的開心果碎及草莓脆粒更倍添節日氣氛。其他甜食還有聖誕薑餅人、聖誕蘋果牛角酥等等。

如果想開小型派對，星巴克亦將於12月14日至2021年1月3日推出全新聖誕分享拼盤，當中各款應節的迷你小食和甜點——迷你朱古力鬆餅、迷你藍莓芝士蛋糕、迷你檸檬撻、迷你香酥肉卷、迷你芝士菠菜蛋批及迷你咖喱牛肉酥（各4件），讓您可與親朋摯友在冬日中分享最愛的星巴克風味，為派對増添滋味。

香港星巴克將由12月1日至12月30日接受預訂，售價為270元。於12月1日至13日的推廣期內，香港Starbucks Rewards會員更可於預訂拼盤時，享會員尊享優惠價230元。

記者：Mabel