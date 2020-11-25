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【施政報告2020】機場「航天走廊」倡建無人駕駛系統　接駁東涌市中心及大橋口岸

社會 12:07 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

政府建議加強機場跟東涌市中心及大橋口岸的交通接駁。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，焦點是中央惠港措施。多項本地交通發展措施，也涉及本港機場跟大灣區發展、港深珠陸路邊境加強接駁等。當中機管局計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統，延伸至東涌市中心，並整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統。

即睇本地交通政策焦點措施：

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林鄭月娥認為，有關「航天走廊」屬創新構思，善用機場毗鄰土地，不單可為即將擴展的東涌社區提供更多就業機會和更好的生活環境，亦為整個北大嶼山注入新的發展元素和經濟動力。機管局稍後會向社會介紹計劃內容。

據悉，報告在金融互聯互通、創科、強化大灣區機場合作、便利大灣區港人、防疫等，都有新政策出台，利香港發展。林鄭今早11時將在立法會宣讀報告，由於有足夠社交距離，她將不戴口罩宣讀，料兩小時讀完。

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記者：吳卓峰

林鄭月娥 機場管理局 施政報告 大嶼山 口岸 機場

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