【施政報告2020】機場「航天走廊」倡建無人駕駛系統　接駁東涌市中心及大橋口岸

▲ 政府建議加強機場跟東涌市中心及大橋口岸的交通接駁。（資料圖片）

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告，焦點是中央惠港措施。多項本地交通發展措施，也涉及本港機場跟大灣區發展、港深珠陸路邊境加強接駁等。當中機管局計劃將「航天走廊」的無人駕駛運輸系統，延伸至東涌市中心，並整合機場島東側的沿海海濱道路，建立一個連接東涌市中心、機場島及香港口岸人工島的完整及環保的交通接駁系統。

即睇本地交通政策焦點措施：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

​​​​​​​​​​​​​​

林鄭月娥認為，有關「航天走廊」屬創新構思，善用機場毗鄰土地，不單可為即將擴展的東涌社區提供更多就業機會和更好的生活環境，亦為整個北大嶼山注入新的發展元素和經濟動力。機管局稍後會向社會介紹計劃內容。

據悉，報告在金融互聯互通、創科、強化大灣區機場合作、便利大灣區港人、防疫等，都有新政策出台，利香港發展。林鄭今早11時將在立法會宣讀報告，由於有足夠社交距離，她將不戴口罩宣讀，料兩小時讀完。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰